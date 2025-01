Livorno 4 gennaio 2024 Spettacolo in cielo: la Luna “occulta” Saturno, fotografato a Livorno da Luciano Milianti

Un evento celeste straordinario ha catturato l’attenzione di appassionati e curiosi intorno alle 18:35 di questa sera, sabato 4 gennaio. La Luna, nella sua fase crescente, ha dato vita a un fenomeno raro e suggestivo: l’occultazione del pianeta Saturno. Questo spettacolo naturale, visibile anche a occhio nudo sopra il cielo di Livorno, ha affascinato i fortunati osservatori che hanno avuto modo di ammirarlo.

Ad immortalare il fenomeno è stato Luciano Milianti, astrofilo livornese dell’Associazione Astronomica ALSA, che ha documentato l’evento con fotografie mozzafiato. La particolare fase lunare ha reso più semplice individuare e fotografare Saturno, con i suoi iconici anelli, nel momento in cui scompariva dietro la parte in ombra del nostro satellite naturale.

L’occultazione è un fenomeno raro che si verifica quando la Luna, nel suo movimento orbitale, passa davanti a un pianeta o a una stella, nascondendolo temporaneamente alla vista terrestre. L’evento di oggi ha rappresentato un’occasione unica per gli appassionati di astronomia, sia per l’eccezionalità del fenomeno che per le condizioni favorevoli di visibilità.

L’associazione ALSA invita tutti gli interessati a partecipare a futuri eventi e osservazioni astronomiche, continuando a promuovere la bellezza del cielo notturno e la divulgazione scientifica.