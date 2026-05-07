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Spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, a Stagno un omaggio a Luciano Biancardi

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7 Maggio 2026

Spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, a Stagno un omaggio a Luciano Biancardi

Stagno (Livorno) 7 maggio 2026 Spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, a Stagno un omaggio a Luciano Biancardi

Venerdì 8 maggio, alle ore 21 presso la Sala Lettura di Stagno (Collesalvetti) in Via Karl Marx, 17, Furore OdV presenta un “Omaggio a Luciano Bianciardi” e al mondo dei lavoratori e delle lavoratrici.

Verrà messo in scena lo spettacolo teatrale “Badilanti e minatori”, realizzato dal Teatro Ordigno di Vada, interpretato da Nicoletta La Terra e Claudio Monteleone con la regia di Franco Santini, liberamente tratto da alcuni lavori di Bianciardi, tra cui “I minatori della Maremma”, scritto assieme a Carlo Cassola, e “La vita agra”.

Prima dello spettacolo Tiziano Arrigoni, autore de La dinamite nella valigia. Viaggio nell’Italia di Luciano Bianciardi, introdurrà ai temi bianciardiani e alla realtà politica, economica e sociale della vicenda letteraria.

L’incontro, pubblico e gratuito, fa parte di LIBRARSI, percorso di co-progettazione del polo di promozione della lettura e diffusione della cultura sul territorio finanziato dal Comune di Collesalvetti.