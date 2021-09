Home

Cronaca

Spi-Cgil organizza dibattito “Dalla pandemia alla crisi sociale”

Cronaca

9 Settembre 2021

Spi-Cgil organizza dibattito “Dalla pandemia alla crisi sociale”

Livorno, 9 settembre 2021

“Dalla pandemia alla crisi sociale”: questo il titolo del dibattito in programma venerdì 10 settembre dalle 9.30 alle 13 a Livorno presso il circolo Arci in via di Salviano.

L’iniziativa, organizzata dallo Spi-Cgil provincia di Livorno, si inserisce all’interno di un più ampio cartellone di eventi allestito a livello regionale per la festa di LiberEtà, la rivista mensile del sindacato pensionati Cgil che tratta temi politici, sociali, economici e culturali.

Dopo la relazione introduttiva del segretario generale Spi-Cgil provincia di Livorno Giuseppe Bartoletti si terranno gli interventi di Stefano Casini Benvenuti (ricercatore ex presidente Irpet Toscana), Cinzia Porrà (direttore Asl della Zona distretto livornese), Monica Cavallini (vicesegretaria generale Cgil provincia di Livorno), Andrea Raspanti (assessore al sociale del Comune di Livorno) e Ivano Martelloni (responsabile Auser). Le conclusioni saranno affidate a Marisa Grilli, segretaria Spi-Cgil Toscana.

Quella del 10 settembre non sarà l’unica festa di LiberEtà in programma nel territorio livornese. Altre due iniziative sono infatti già in programma per il 23 settembre a Donoratico e per il 6 ottobre a Portoferraio.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin