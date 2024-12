Home

2 Dicembre 2024

Spi-Cgil quartieri nord: “Fortunatamente gli incendi scoppiati non hanno generato gravi danni. Serve un Progetto di quartiere per assicurare sicurezza”

Livorno 2 dicembre 2024 Spi-Cgil quartieri nord: “Fortunatamente gli incendi scoppiati non hanno generato gravi danni. Serve un Progetto di quartiere per assicurare sicurezza”

Il Direttivo Spi-Cgil quartieri nord Livorno apprende dalla stampa che nelle ore scorse in zona Torretta San Marco si sono sprigionati due incendi che per fortuna non hanno arrecato gravi danni alla comunità.

Lo Spi-Cgil quartieri nord Livorno chiede pertanto nuovamente all’amministrazione comunale la stesura di un Progetto di quartiere che assicuri prevenzione e sicurezza, in linea a quanto già chiesto più volte in passato al sindaco.

Spi-Cgil ringrazia infine per il lavoro svolto e la professionalità ancora una volta dimostrata tutte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i volontari intervenuti.