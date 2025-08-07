Home

7 Agosto 2025

Vada (Rosignano Marittimo, Livorno) 7 agosto 2025 Spiagge Bianche, One Love Beach Festival annullato. Mancano permessi e Comune ritira patrocinio

Non si farà lo One Love Beach Festival che avrebbe dovuto svolgersi in località Spiagge Bianche di Vada nella giornata del 24 agosto, un appuntamento già pubblicizzato su social, anche per la vendita dei biglietti.

L’annullamento di questa festa, e il ritiro del patrocinio da parte del Comune di Rosignano Marittimo, sono conseguenti alla decisione del prefetto di Livorno e del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (verbale del 31 luglio 2025, protocollo 60270 del 1° agosto) secondo cui la “documentazione prodotta dagli organizzatori si mostra carente sotto plurimi aspetti: la previsione delle misure organizzative, l’analisi delle potenziali criticità e gli interventi operativi illustrati non corrispondo alle reali esigenze di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico, anche in considerazione della location individuata”. In conseguenza di ciò il prefetto ha espresso parere negativo e quindi non ha autorizzato lo svolgimento dell’evento.

In conseguenza delle decisioni di Prefettura e Comitato provinciale, la giunta comunale di Rosignano Marittimo che aveva concesso il patrocinio il 22 luglio scorso (delibera n. 272) ha revocato lo stesso per i motivi sopra specificati.

Nella delibera di revoca (la n. 297) la giunta indica che “al momento della concessione del patrocinio, l’Amministrazione comunale non poteva prevedere le criticità che sarebbero emerse dal punto di vista squisitamente tecnico e di rispetto normativo da parte degli organizzatori”.

