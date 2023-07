Home

22 Luglio 2023

Rosignano (Livorno) 22 luglio 2023 – Spiagge bianche: sicurezza in mare, inizia il servizio di supporto dei vigili del fuoco di Livorno

Da oggi, sabato 22 luglio, in seguito all’accordo con il Comune di Rosignano Marittimo ha inizio la sorveglianza balneare anche da parte di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Livorno dislocata alle Spiagge Bianche di Rosignano in località Lillatro, che con l’aiuto di una moto d’acqua potenzieranno il soccorso nel litorale tra il Quercetano di Castiglioncello e le Gorette della Mazzanta di Vada. Il personale VF, specializzato in soccorso acquatico di superficie, andrà a supportare l’assistenza dei bagnini comunali quando le situazioni emergenziali risulteranno più critiche e di difficile risoluzione. Congiuntamente ai Vigili del Fuoco ci sarà il personale della Pubblica Assistenza di Rosignano, che con il supporto di tutti i presidi sanitari, potrà affrontare la prima emergenza sotto il profilo sanitario. Il servizio, presente i sabati e le domeniche, avrà termine martedì 15 agosto.

