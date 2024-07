Home

Spiagge San Vincenzo, intervento da 20mila euro a sud del porto per garantire limpidità all’acqua e offrire maggiore fruibilità ai bagnanti

25 Luglio 2024

Livorno 25 luglio 2024 –

Un intervento da circa 20mila euro nella zona della cella per contrastare il problema della limpidità dell’acqua in questo tratto di mare e garantire così a cittadini e turisti la piena fruibilità della spiaggia tra via Costa e piazza Gramsci.

È quanto predisposto dall’Amministrazione comunale di San Vincenzo riguardo all’arenile urbano che si trova subito a sud del porto turistico, un lavoro resosi necessario a seguito di un periodo di monitoraggio da parte degli uffici dell’ente che hanno riscontrato come l’altezza della scogliera che si trova in corrispondenza di piazza Gramsci comprometta a tratti il corretto ricircolo dell’acqua di mare all’interno della stessa cella.

Creando spesso fenomeni di torbidità. L’intervento, in via sperimentale, verrà effettuato nelle prossime settimane e consisterà in una puntuale rimodulazione delle dimensioni della scogliera in modo tale da agevolare il flusso dell’acqua e, di conseguenza, migliorarne la qualità.

L’opera a difesa del litorale, nel suo complesso, è stata realizzata anni fa in più fasi dalla Regione Toscana.

La progressiva erosione della costa però ha ridotto la spiaggia a disposizione, favorendo questo tipo di problematiche circa la limpidità dell’acqua, la cui differenza rispetto ai tratti più a sud è risultata evidente.

“L’obiettivo di questo intervento – ha spiegato il sindaco Paolo Riccucci – è quello di recuperare la piena fruibilità di questa parte di arenile urbano che è molto frequentata, offrendo così a cittadini e turisti la possibilità di godere di un’acqua di mare gradevole come si riscontra nel nostro territorio. Con questo lavoro, in via sperimentale, ci impegniamo a dare una prima forte risposta a questa problematica.

A fine estate – ha aggiunto il sindaco – intendiamo poi procedere con l’affidamento di un incarico di progettazione preliminare a un tecnico del settore in grado di elaborare un piano per intervenire sia in questo tratto di costa che a nord del porto”.