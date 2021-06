Home

Aree pubbliche

Spiaggia dei Tre Ponti, Aamps: “Ultimati i lavori a tempo di record”

24 Giugno 2021

Livorno 24 giugno 2021

In soli 4 giorni gli operatori di AAMPS restituiscono l’arenile alla fruizione cittadina. 43 tonnellate di materia avviata a recupero

“Sembra un pratino all’inglese”. E’ l’esclamazione di un bagnante che questa mattina si è presentato in località “Tre Ponti” per fruire dell’arenile pubblico dove AAMPS ha appena ultimato la raccolta di rifiuti, la pulizia della spiaggia e il re-interramento degli accumuli della posidonia trascinati dalle correnti e dal moto ondoso sulla costa.

Quattro giorni continuativi di lavori, coordinati dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno con il supporto della Protezione Civile e la Polizia Municipale, realizzati con l’ausilio di un escavatore cingolato e che hanno permesso agli operatori di avviare a recupero di materia oltre 43 tonnellate di rifiuti di varia tipologia restituendo alla fruizione dei cittadini e dei turisti uno dei tratti di spiaggia livornese più belli e frequentati.

Per garantire le ottimali condizioni di sicurezza l’area era stata anticipatamente interdetta al pubblico:

“Fa piacere constatare che nessun cittadino abbia protestato per il momentaneo disagio – commenta Raphael Rossi, Amministratore Unico AAMPS. Anzi, aver potuto lavorare progressivamente sulle varie porzioni di arenile che ci erano state preventivamente indicate ha permesso ai bagnanti di poter prendere comunque il sole e fare un tuffo refrigerante in totale sicurezza. Auspichiamo che all’entusiasmo per il lavoro appena svolto – conclude Rossi – faccia seguito un’attenzione massima al corretto conferimento dei rifiuti prodotti sulla spiaggia”.

