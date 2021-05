Home

Spiaggia dei Tre Ponti, ecco la nuova discesa per disabili (Foto)

20 Maggio 2021

Spiaggia dei Tre Ponti, ecco la nuova discesa per disabili (Foto)

La rampa realizzata è molto più larga della precedente e consente il passaggio anche alle carrozzine da mare tipo “JOB”

Livorno, 19 maggio 2021

Da oggi è molto più facile l’accesso alla spiaggia dei Tre Ponti, anche per le persone con problemi di deambulazione.

La discesa a mare è stata infatti adeguata e resa fruibile alle persone disabili, grazie a una nuova passerella realizzata dai tecnici del Comune di Livorno.

La nuova rampa in metallo è molto più larga della precedente e consente il passaggio di due carrozzine affiancate procedenti in direzione opposta

La struttura è adatta anche alle carrozzine/sedie da mare per disabili di tipo “JOB” (quelle con le grandi ruote in plastica gialla).

La struttura è comunque provvisoria, e sarà sostituita da una rampa definitiva quando sarà realizzato il nuovo ponte alla foce del Rio Ardenza, nell’ambito degli interventi del post-alluvione.

Soddisfatti l’assessore a bilancio e demanio Viola Ferroni e l’assessore al sociale Andrea Raspanti, che hanno curato questo intervento di rimozione delle barriere architettoniche:

“Un piccolo intervento che può fare una grande differenza per le persone non autosufficienti o con ridotta autonomia motoria, che potranno accedere con facilità e in sicurezza a una delle spiagge libere cittadine più frequentate”

