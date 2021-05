Home

“Spiaggia del mattone: metri cubi di mattonelle e mattoni, tutto regolare? Ci posso buttare anche quelli di casa mia?”

31 Maggio 2021

la segnalazione

Livorno 31 maggio 2021

La segnalazione:

“Ho voluto iniziare con una doppia provocazione per descrivere la situazione della zona

Spiaggia del mattone: metri cubi di mattonelle e mattoni, tutto regolare? Ci posso buttare anche quelli di casa mia? Una doppia provocazione perchè adesso più che scoglio o spiaggia dell’Accademia mi sembra una spiaggia di mattoni e scarti edili di muratura. La seconda è che se la situazione è tutta regolare, forse si può usare come discarica pubblica dove ogni cittadino può gettare gli scarti edili di casa sua.

Era tanto che non passavo dagli scogli dell’Accademia e sinceramente sono rimasto meravigliato di come l’ho trovata.

Quello che racconto lo potete constatare osservando le foto allegate (vedi a fine articolo)

Un cumulo di metri cubi di materiale fa apparire la spiaggia bianche e rossa. Incuriosito mi sono avvicinato, e ho percorso la spiaggia.

Non volevo credere ai miei occhi, è pieno di mattoni e mattonelle, alcuni addirittura ancora con la calcina secca attaccata.

Tra le varie macerie ho notato anche questo, non me ne intendo e spero di sbagliarmi ma che cos’è? E’ eternit?

Se fosse veramente eternit la situazione sarebbe ulteriormente preoccupante.

Spero con tutto il cuore che non lo sia.

In ogni caso vorrei capire come una delle spiagge libere della nostra città e più frequentate durante l’estate sia in queste condizioni.

Siamo praticamente a giugno e tutti al mare, al mare si fa per dire perchè … a mio avviso stendere l’asciugameno per prendere il sole… non mi sembra tanto adatto.

Mi piacerebbe veramente sapere se questa situazione è regolare e se non lo fosse che provvedimenti e che tempi sono previsti per risanare la situazione visto che ormai siamo a giugno”

