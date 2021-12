Home

22 Dicembre 2021

Spiaggia dell’Accademia, in corso la pulizia dell’arenile

L’area sarà interdetta fino al 24 dicembre

Livorno, 22 dicembre 2021

Fino al 24 dicembre la Spiaggia dell’Accademia sarà interdetta per consentire un intervento di pulizia eseguito per conto del Comune di Livorno.

Progettata per rendere maggiormente fruibile l’arenile e l’accesso, la pulizia dell’area e dei percorsi viene eseguita mediante l’impiego di mezzi meccanici quali escavatori e pale meccaniche.

“Un altro intervento – dichiara l’assessora al Demanio Viola Ferroni – che va nell’ottica della valorizzazione e miglioramento del demanio marittimo. L’obiettivo è quello di un avvio della prossima stagione balneare in piena sicurezza e ad alto livello di fruizione”

L’interdizione riguarda l’area demaniale marittima a terra, ricompresa tra il Demanio Militare, il mare. Apposita delimitazione approntata, di volta in volta, durante lo svolgimento delle attività.

Per permettere l’esecuzione del servizio di pulizia dell’arenile verranno adottate modifiche anche alla circolazione e alla sosta.

In particolare dalle ore 12 di domani, giovedì 23 dicembre, e fino alle ore 17 del 24 dicembre sarà istituito il vietata la sosta con rimozione forzata nel viale Italia per metri 5 in adiacenza all’accesso della spiaggia mentre sarà istituito il divieto di transito nel tratto di marciapiede e di pista ciclabile antistante l’accesso suddetto, per il tempo strettamente necessario al passaggio dei mezzi operativi impegnati nelle operazioni di manutenzione.

