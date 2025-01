Home

Sport

Rugby

Splendida impresa per il Livorno Rugby under 16

Rugby

14 Gennaio 2025

Splendida impresa per il Livorno Rugby under 16

Livorno 14 gennaio 2025 Splendida impresa per il Livorno Rugby under 16

Per l’Unicusano Livorno Rugby under 16 è iniziato in modo splendido il 2025 agonistico. Nella prima uscita del nuovo anno solare, nella sfida giocata in questa fredda domenica sul sintetico amico del ‘Giovanni Maneo’, i biancoverdi guidati dal quartetto di tecnici composto da Diego Rolla, Alessandro Saltapari, Marco Scutaro e Francesco Franci hanno liquidato, con un perentorio 49-13, i pari età del Firenze’31, contro cui era giunta, nella prima fase stagionale, un’amara sconfitta. L’Unicusano Livorno Rugby under 16, che per la categoria ha stretto una proficua collaborazione con l’Elba, si è reso protagonista, nel giro di pochi mesi, di una crescita esponenziale. L’incontro con i gigliati era valido per la sesta e penultima giornata di andata del campionato èlite, girone del centro Italia, il torneo che vede impegnate le migliori otto squadre del centro Italia, o per meglio dire della maxi area Toscana – Emilia-Romagna – Umbria – Marche. I labronici hanno giocato il derby regionale con l’argento vivo addosso. Hanno mostrato una grinta ed una determinazione davvero fuori del comune. L’espulsione giunta subito al 10’ (cartellino rosso sventolato sotto il naso del seconda linea Gambogi) poteva abbattere un toro. E invece, pur giocando con una pedina in meno per quasi tutta la gara, i biancoverdi hanno dominato la scena, mettendo sotto una compagine, quella ospite del Firenze’31, che di fatto è espressione di ben cinque squadre che collaborano insieme. Per l’Unicusano, che ha siglato sette mete, condite da 14 punti di piede, una favolosa impresa. A bersaglio, per gli scatenati padroni di casa, l’apertura Romeo Celi (una meta, due piazzati e quattro trasformazioni), l’ala Valentino Ferro (due meta), il centro Giulio Lenzi (una meta), il tallonatore Filippo Del Moro (una meta), l’estremo Andrea Marsili (una meta) e il flanker Christian Paolini (una meta). I padroni di casa, ovviamente, si sono assicurati il massimo della posta, i fatidici cinque punti (vittoria arricchita dal bonus-attacco), mentre i gigliati, che hanno siglato due mete ed un piazzato, non hanno ottenuto punti per la loro classifica. Questa la situazione in graduatoria: Cavalieri 30 p.; Lyons Piacenza 21; Valorugby Emilia 16; Parma e Unicusano Livorno 14; Bologna 11; Firenze’31 8; Jesi 6. Domenica prossima nuovo appuntamento casalingo: al ‘Maneo’, i biancoverdi livornesi affronteranno i biancoverdi dello Jesi. Lo schieramento labronico in questa memorabile prima uscita del 2025: Marsili; Ferro, Balduinotti, Lenzi Giu., Aspromonti; Celi R., Padella; Carrai F., Paolini, Bertini; Chiesa U., Gambogi; Gambicorti, Del Moro, Campora. Entrati anche: D’Ercole, Catta, Franci L., Le Guevel, Frediani, Saltapari Alb., Simioni.

Splendida impresa per il Livorno Rugby under 16