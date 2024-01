Home

Splendido blitz della Pielle ad Avellino

21 Gennaio 2024

Splendido blitz della Pielle ad Avellino

Livorno, 21 gennaio – Splendido blitz della Pielle ad Avellino

Tante squadre, sul -6 a 2 minuti dalla fine, sarebbero morte. Ma non la CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO. Non la squadra di coach Marco Cardani. Non questi ragazzi, lucidi e un po’ folli nell’azzannare la difficile trasferta di Avellino nel momento clou con un break di 8-0 frutto di 2 liberi di Andrea Lo Biondo e due triple dello stesso Lo Biondo e di un, ancora una volta, splendido Michele Rubbini.

Al Pala Del Mauro finisce 66-64, esattamente come nel match di andata. Punteggio basso, al termine di una vera e propria battaglia agonistica, tattica, sporca e non sempre bella da vedere. Ma le grandi squadre tendono a vincere anche quando non esprimono il loro miglior basket e questo la Pielle ha fatto, in attesa di tuffarsi nel temibile turno infrasettimanale contro la Bakery Piacenza dei nuovi innesti Bertocco e Raisio e tra 6 giorni nell’altra gita al sud, stavolta sul campo della sorprendente Sant’Antimo. Un passo alla volta, nella piena consapevolezza di meritare il secondo posto in classifica.

Del Fes Avellino-CAFFÈ TOSCANO PIELLE LIVORNO: 64-66

DEL FES: Vasl 12, Carenza 11, Bortolin 12, Burini 5, Caridà ne, Nikolic 6, Chinellato 9, Verazzo 4, Basco ne, Agosto ne, Giunta 5. All. Crotti.

CAFFÈ TOSCANO: Loschi 5, Pagani 12, Laganà, Lo Biondo 12, Rubbini 14, Manna ne, Ferraro 6, Chiarini 10, Campori, Diouf 7. All. Cardani.

Arbitri: Suriano di Settimo Torinese e Giordano di Chiavasso

Parziali: 15-17, 14-11, 18-19, 17-19

