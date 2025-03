Home

Rugby

24 Marzo 2025

Splendido e prezioso successo casalingo per i Lions Amaranto Livorno, contro i Cavalieri Prato/Sesto cadetti

Splendido e prezioso successo casalingo per i Lions Amaranto Livorno, contro i Cavalieri Prato/Sesto cadetti

La primavera della LundaX Lions Amaranto inizia in modo splendido. Grazie ad una prova ricca di sostanza, i livornesi superano 29-27 i Cavalieri Prato/Sesto cadetti e con i cinque punti conquistati (successo e bonus-attacco) mettono virtualmente al sicuro la meta salvezza. I labronici, a tre giornate dalla fine, vantano 18 lunghezze di margine sullo Jesi, ultimo in classifica, e 12 lunghezze sull’Ur Firenze cadetto, penultimo (contro i gigliati, i ragazzi di Giacomo Bernini possono contare anche sugli scontri diretti favorevoli). L’ultima (e, conti alla mano, non sarà sicuramente la squadra amaranto) scenderà direttamente in C, mentre la penultima disputerà i playout. Il quadro, per Magni e soci, è invidiabile.

I risultati della 15° giornata (6° di ritorno) del girone 4 di serie B (tra parentesi i punti validi per la classifica): San Benedetto – CUS Siena 43-26 (5-1); LundaX Lions Amaranto – Cavalieri cadetti 29-27 (5-2); Jesi – Lions Alto Lazio 15-29 (0-5); Perugia – Gubbio 13-10 (4-1); UR Firenze cadetta – Capitolina cadetta 20-26 (1-4). La classifica: San Benedetto 71 p.; Lions Alto Lazio 66; Capitolina Roma cadetta 58; Perugia 39; CUS Siena 35; Gubbio 33; Cavalieri cadetti 31; LundaX Lions Amaranto 28; UR Firenze cadetta 16; Jesi 10. Domenica prossima, allo stadio ‘Aldo Grassi’ di Colle val d’Elsa, la LundaX Lions Amaranto renderà visita al CUS Siena, in una sfida che entrerà negli annali, perchè descritta in ogni sua fase nel libro ‘La posta in PALIO nel terzo tempo’.

Brillante, contro i Cavalieri cadetti, la prova fornita dal mediano di apertura Nicola Magni (e non solo per i suoi nove punti di piede). In forma pure il mediano di mischia Vittorio Bientinesi, il seconda linea Luciano Scardino, il trequarti centro Nico Bernini e il tallonatore Cristian Zingoni, autori di una meta ciascuno. Di spessore le prove fornite anche dai vari Carniel, Pellegrini, Marchi, Chiarugi e Filippi. Squadra amaranto coriacea, concreta, capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di nascondere con efficacia i problemi relativi alle pesanti assenze. Cronaca. Sono i Cavalieri cadetti ad aprire le marcature con un piazzato dell’estremo Tarlini: 0-3 al 2’. Risposta immediata dei padroni di casa, con Nicola Magni che dalla piazzola pareggia: 3-3 al 5’. Sugli sviluppi di una touche battuta in zona d’attacco, Bientinesi trova il pertugio giusto per la prima meta dell’incontro. Da non facile posizione, Nicola Magni trasforma: 10-3 al 16’. Di forza, dopo un’insistita azione della mischia, anche la squadra pratese-sestese sigla, con il terza centro Campisi, la propria prima meta: 10-8 al 29’. Nuovamente su attacco del pacchetto nasce, al 35’, la seconda meta amaranto: a bersaglio Scardino. Nicola Magni trasforma e all’intervallo i livornesi sono possono contare su un margine sopra la soglia del break: 17-8. Splendida, al 47’, l’iniziativa che consente al talentuoso Nico Bernini – classe 2005 – di siglare la meta (trasfomata da Nicola Magni) del 24-8 (massimo divario del match). I Cavalieri cadetti non demordono: il neo-entrato seconda linea Luchetti schiaccia, al 59’, oltre la fatidica linea bianca, per il 24-13. Pesante, nell’economia della sfida, la meta-bonus della LundaX Lions Amaranto, firmata, di prepotenza, al 67’, da un altro validissimo elemento del 2005, Zingoni: 29-13 (ancora massimo divario). I Cavalieri, affidandosi al reparto avanzato, provano nel finale il tutto per tutto. Al 73’ seconda meta personale di Campisi, e al 78’, quarta meta ospite, con il pilone Del Bene. Marcature condite dalle trasformazioni di Tarlini: 29-27. Nell’ultimissima azione del confronto, i livornesi non commettono errori, mantengono il pallone nella metà campo avversaria e amministrano così l’esiguo margine. Finisce 29-27, con quattro mete per parte. In classifica 5 punti per la LundaX Lions Amaranto – al primo successo interno del 2025 – e 2 (doppio bonus) per i Cavalieri cadetti, ora certi della salvezza. Una permanenza nella categoria virtualmente sicura anche per i livornesi, che, nonostante le sofferenze ed il calo dell’ultimo segmento della gara, hanno legittimato l’affermazione. Una vittoria preziosa come il pane..

LUNDAX LIONS AMARANTO LIVORNO – CAVALIERI PRATO/SESTO CADETTI 29-27

LUNDAX LIONS AMARANTO: Carniel; Zaccagnini T., Pellegrini, Bernini N., Casalini; Magni N. (cap.), Bientinesi (15’ st Gregori); Marchi, Bouradi (28’ st Contini), Chiarugi G. (20’ st Ferra); Ciandri, Scardino (cap.); Vitali G. (28’ st Vernoia), Zingoni, Filippi (28’ st Bertini). A disp.: Maida, Mazzoni. All.: Giacomo Bernini.

CAVALIERI PRATO/SESTO CADETTI: Tarlini; Mescolini (cap.), Messeri (29’ st Bandini), Natali (18’ st Miniati), Guidoreni; Carafa, Parrini (18’ st Papucci); Campisi, Pagliai, Benelli (18’ st Esercitato); Amerini (9’ st Luchetti), Aiello; Grossi (9’ st Del Bene), Calizzano (9’ st Giuliani), Sernissi. All.: Lorenzo Calamai.

ARBITRO: Federico Salvadori di Firenze.

MARCATORI: nel pt (17-8) 2’ cp Tarlini, 5’ m. Magni N., 16’ m. Bientinesi tr. Magni N., 29’ m. Campisi, 35’ m. Scardino tr. Magni N.; nel st 7’ m. Bernini N. tr. Magni N., 9’ m. Luchetti, 27’ m. Zingoni, 33’ m. Campisi tr. Tarlini, 38’ m. Del Bene tr. Tarlini.

NOTE: espulsione temporanea per Del Bene (21’ st). Calci piazzati: Magni N. 1/1, Tarlini 1/2. In classifica 5 punti per la LundaX Lions Amaranto, che ha vinto e si è assicurata il bonus-attacco (quattro mete realizzate) e 2 per i Cavalieri cadetti, che hanno perso con un margine inferiore alle otto lunghezze ed hanno colto il bonus-attacco (quattro mete realizzate).