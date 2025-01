Home

Splendido successo del Livorno Rugby contro la Roma Olimpic

27 Gennaio 2025

Livorno 27 gennaio 2025 Splendido successo del Livorno Rugby contro la Roma Olimpic

Biancoverdi fin dall’avvio di gara spietati. Bastano meno di tre minuti al valido flanker classe 2004 Luigi Freschi (uscito dopo poco per infortunio) per violare per la prima volta la linea di meta avversaria: 5-0. Le giocate dell’Unicusano Livorno Rugby sono tremendamente efficaci.

Al 14’ è Edoardo Mannelli – tra i più positivi -, dopo un astuto calcetto, a schiacciare oltre la fatidica linea capitolina: 10-0. I livornesi insistono e creano non pochi imbarazzi alla difesa avversaria. Di forza viene conquistata una punizione da sotto i pali, con il talentuoso mediano di apertura Rocco Del Bono che – dopo gli errori nelle trasformazioni provate dall’angolo sinistro – mette dentro i tre comodi punti di piede: 13-0 al 13’.

Il piazzato, da distanza notevole, provato dal mediano di apertura dell’Olimpic Valsecchi incoccia invece il palo (27’). I romani attaccano.

L’Unicusano è costretto alle maniere spicce per tamponare: giallo al terza linea Piras (32’). In superiorità numerica, con il terza ala Bernasconi, gli ospiti trovano la loro prima meta.

Dall’angolo Valsecchi trasforma: 13-7. I labronici non accusano il colpo, nè si disuniscono per la momentanea inferiorità numerica. Comincia poco prima della fine del prmo tempo, lo show personale di Giunta.

Il giovanissimo trequarti biancoverde, smarcato da Del Bono, va a bersaglio. Lo stesso mancino Del Bono, da posizione difficile, condisce con la trasformazione: 20-7 all’intervallo.

I biancoverdi, sempre affidandosi ad un pacchetto solido ed alla personalità dei propri giocatori più rappresentativi, crescono ulteriormente nella ripresa. Splendida, al 49’, l’iniziativa che consente ancora allo scatenato Giunta di siglare la meta-bonus. Del Bono trasforma e poi mette dentro il piazzato del massimo divario (30-7). La Roma Olimpic – che pur sconfitta in modo severo ha confermato di possedere qualità di primo piano per la categoria – accorcia le distanze con il centro Zorobbio; meta la sua trasformata da Valsecchi (30-14 al giro di boa della ripresa).

L’Unicusano mantiene calma e freschezza anche nella parte conclusiva del match e si riporta sul più 23 (37-14) con la terza meta dell’implacabile (e impaccabile) Giunta, arricchita dalla trasformazione di Del Bono. I livornesi, dopo la sconfitta subìta con la stessa formazione romana nella giornata di apertura del torneo, nella prima giornata del girone d’andata, hanno conquistato, nelle successive nove partite, il massimo 45 punti. Il tutto schierando costantemente una formazione dall’età media davvero bassa, in grado di aprire un lungo e memorabile ciclo anche nelle prossime stagioni. Il quadro – in attesa della matematica certezza dell’accesso ai play-off – è decisamente roseo.

UNICUSANO LIVORNO RUGBY – RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB 37-14

UNICUSANO LIVORNO RUGBY:

Saleme (29’ st Cristiglio L.); Casini T., Giunta, Lenzi Gio., Fedi; Del Bono, Tomaselli J. (31’ st Rossi); Mannelli, Ianda D. (15’ st Bitossi), Freschi L. (8’ pt Piras) (31’ st Tori); Gragnani Giac., Gambini; Tangredi (dal 5’ st all’8’ st Andreotti M.) (15’ st Andreotti), Echazu Molina (dal 20’ st al 25’ st Giammattei) (32’ st Giammattei), Ficarra . A disp.: Martinucci. All.: Riccardo Squarcini.

RUGBY ROMA OLIMPIC CLUB:

Adriani (1’ st Pollak); Pastore Stocchi (21’ st Fabio), Battarelli (cap.), Zorobbio, Vella; Valsecchi (15’ st Casasanta), Mazzi; Talavou Maaa, Bernasconi (8’ st Cioni), Cordella (1’ st Perissa); Jankauskas, Fatucci; Battisti (37’ st Ralaimaroavomanana), Rivas (24’ st Vivaldi), Fratini (29’ st Rivas). All.: Daniele Montella.

ARBITRO:

Lorenzo Negro di Como (assist.: Riccardo Angelucci e Gabriele Marinai di Livorno).

MARCATORI:

nel pt (20-7) 3’ m. Freschi L., 14’ m. Mannelli, 20’ cp Del Bono, 33’ m. Bernasconi tr. Valsecchi, 37’ m. Giunta tr. Del Bono; nel st 10’ m. Giunta tr. Del Bono, 13’ cp Del Bono, 20’ m. Zorobbio tr. Mazzi, 29’ m. Giunta tr. Del Bono.

NOTE: calci piazzati: Del Bono 2/3, Valsecchi 0/1. Espulsione temporanea per Piras (32’ pt). In classifica 5 punti per l’Unicusano che ha vinto e si è assicurato il bonus-attacco (cinque mete realizzate) e 0 punti per l’Olimpic, che ha perso con un margine superiore alle sette lunghezze e non ha colto il bonus-attacco (due mete realizzate).

Foto: Alessandra Lavorenti