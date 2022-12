Home

Sport, come sceglierlo in base all'obiettivo: 5 discipline per tutti

3 Dicembre 2022

Sport, come sceglierlo in base all’obiettivo: 5 discipline per tutti

Salute e benessere – 3 dicembre 2022 – Sport, come sceglierlo in base all’obiettivo: 5 discipline per tutti

Tutti abbiamo obiettivi diversi nella vita. Alcune persone desiderano essere in forma e in salute, altri vogliono impegnarsi in attività competitive e stimolanti. Qualunque sia il nostro scopo, è sempre possibile trovare uno sport adatto a noi.

In sintesi, quando si sceglie quale attività fisica praticare, è di fondamentale importanza selezionarla in base agli obiettivi da conseguire, come nel caso del dimagrimento o del rinforzo muscolare, senza però sacrificare il divertimento. Vediamo dunque di studiare 5 discipline specifiche, ognuna con i propri vantaggi.

I migliori sport in base a determinati obiettivi

Si inizia con lo yoga, ritenuto dagli esperti come la migliore attività fisica per combattere lo stress. Lo yoga, infatti, aiuta a gestire le emozioni e ad alleviare le tensioni, poiché combina esercizi fisici con tecniche di respirazione particolari. In sintesi, un po’ come avviene con la meditazione, ci aiuta ad entrare in contatto con il nostro Io profondo, il che consente di gestire meglio i pensieri e le preoccupazioni.

Una seconda opzione è il ciclismo, considerato da molti come l’attività sportiva migliore per la salute del cuore e delle ossa. Inoltre, essendo un’attività a basso impatto, può aiutare a prevenire i problemi articolari, dato che le articolazioni sono soggette ad un carico minore. Naturalmente è consigliabile affidarsi a portali qualificati in questo campo, scegliendo ad esempio una e-bike su Bikester.it, store online con una vasta gamma di marchi e modelli diversi.

Il fitwalking, invece, risulta un’attività eccellente per bruciare i grassi, concentrandosi dunque sul consumo elevato delle calorie. Questo per via di un fatto: rispetto alla semplice corsa, viene unito anche il movimento delle braccia, che genera un maggiore dispendio calorico.

Al quarto posto troviamo il Pilates, un must per bruciare calorie e per migliorare l’elasticità dei propri muscoli. Si tratta di un’attività che richiede forza, flessibilità e concentrazione, contribuendo a migliorare la postura e la coordinazione. Inoltre, può essere praticata un po’ ovunque, ad esempio in un parco, magari seguendo un corso online, in modo anche da eseguire in modo corretto svolgimento degli esercizi. Infine, anche il salto della corda è un ottimo sistema per bruciare molte calorie, e aiuta a rafforzare i muscoli, soprattutto quelli delle gambe.

Tempo e alimentazione

Ovviamente la scelta dello sport da praticare dovrebbe tenere conto anche del tempo che abbiamo a disposizione, dato che alcune attività possono assorbire diverse ore per l’allenamento e la preparazione fisica.

Ha un peso preponderante anche la dieta da seguire, visto che alcuni sport richiedono un piano alimentare specifico. In sintesi, la scelta dell’attività fisica giusta dipende dagli obiettivi personali e dalle risorse che abbiamo a disposizione, oltre che dal nostro livello di preparazione fisica. Infine, come detto, conta moltissimo anche il grado di soddisfazione, che dipende dai nostri gusti personali.

