Sport del mare protagonisti a Blu Livorno: vela, nuoto, pesca e tanto altro

6 Maggio 2025

Sport del mare protagonisti a Blu Livorno: vela, nuoto, pesca e tanto altro

Livorno 6 maggio 2025

La vocazione di evento aperto a tutti che caratterizza la Biennale del mare – Blu Livorno è confermata dallo spazio che troveranno al suo interno gli sport dell’acqua

Come sempre, per prenotazioni ed informazioni aggiuntive, il riferimento è il sito ufficiale dell’evento www.biennalelivorno.it

Gli sport del mare

Al Moletto Nazario Sauro, sul viale Italia, si terranno dei laboratori di pesca per apprendere l’abc dell’uso della canna da pesca: da come lanciare in mare una lenza, a che tipo di esca usare a seconda del fondale.

Grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Livorno, si potranno anche effettuare esperienze di vela a bordo di piccole imbarcazioni. Non mancheranno attività di vela paraolimpica rivolte a persone con disabilità.

Non poteva mancare uno degli sport acquatici per eccellenza, la pallanuoto. Questa disciplina troverà collocazione negli specchi di mare antistanti i Bagni Nettuno e i Bagni Tirreno aprendosi all’inclusività di ragazzi con difficoltà cognitive.

Sempre ai Bagni Nettuno, il 14 maggio si svolgerà l’evento sportivo “Beach Rowing Sprint”. Verranno proposte esibizioni con barche corte a singolo vogatore tenute da professionisti di livello nazionale e giovani livornesi. Le esibizioni si terranno dalle 16.00 alle 18.00. Durante l’evento, Dj set a cura di Frau e l’Indiano.

Per tutti anche la possibilità di mettersi alla prova sui remoergometri messi a disposizione dall’Accademia Navale sempre all’interno degli stabilimenti balneari, che si preparano con queste iniziative ad aprire al pubblico per la stagione estiva ormai alle porte.

I Bagni Pancaldi saranno teatro di una dimostrazione di nuoto dove i partecipanti saranno impegnati in una traversata fino ai Bagni Nettuno e ritorno, sfilando davanti alla Terrazza Mascagni.

Il 17 maggio imperdibile l’esibizione di gare di canoa e surf oceanici con ragazzi e cani in programma dalle 17.00 alle 18.00 ai Bagni Nettuno. Qui scenderanno in acqua anche gli animali dell’Unità Cinofila di Salvataggio. Sempre gli amici a quattro zampe saranno protagonisti, il 18 maggio ai Bagni Nettuno, di un’esercitazione in mare dalle 9.00 alle 13.00.

Per gli amanti dello snorkeling, sono previste tutti i giorni, mattina e pomeriggio, immersioni prenotabili sempre dal sito della Biennale, per l’osservazione del fondale marino a partire dal moletto di San Jacopo in Acquaviva.

