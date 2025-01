Sport e giovani: Premiati 400 studenti, presenti Salvetti e gli atleti Mori e Sabatini

Home

30 Gennaio 2025

Livorno 30 gennaio 2025

Una mattinata di sport, entusiasmo e grandi emozioni al Campo Scuola di Livorno, dove il sindaco Luca Salvetti ha partecipato alla premiazione di oltre 400 studenti delle scuole cittadine che hanno partecipato alla tradizionale corsa campestre.

Durante l’evento, il primo cittadino ha avuto l’occasione di incontrare due figure di spicco dell’atletica italiana e internazionale: Fabrizio Mori, ex campione del mondo nei 400 ostacoli, e Ambra Sabatini, medaglia d’oro paralimpica nei 100 metri T63.

Salvetti ha sottolineato l’importanza della giornata, definendola “un momento per seguire da vicino l’entusiasmo degli studenti delle scuole superiori e il lavoro della campionessa con il suo nuovo allenatore livornese”.

Ambra Sabatini si prepara a Livorno per le prossime competizioni

La presenza di Ambra Sabatini ha aggiunto prestigio alla manifestazione. La campionessa paralimpica ha scelto Livorno come base per prepararsi ai prossimi eventi internazionali, affidandosi a un allenatore livornese.

“La sua determinazione e il suo impegno rappresentano un esempio straordinario per tutti i giovani che oggi hanno partecipato a questa corsa”, ha dichiarato Salvetti, esprimendo orgoglio per l’importante scelta dell’atleta.

Accanto alla Sabatini, Fabrizio Mori, icona dell’atletica italiana, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, incontrando gli studenti e condividendo con loro il suo amore per lo sport.

La corsa campestre si conferma così un appuntamento importante per promuovere i valori dello sport, della sana competizione e dell’inclusione, coinvolgendo non solo giovani studenti ma anche campioni di altissimo livello che rappresentano un punto di riferimento per l’intera comunità.