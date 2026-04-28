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Sport e turismo a San Vincenzo, weekend da oltre mille presenze per gli appuntamenti di calcio e basket giovanile

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28 Aprile 2026

Sport e turismo a San Vincenzo, weekend da oltre mille presenze per gli appuntamenti di calcio e basket giovanile

San Vincenzo (Livorno) Sport e turismo a San Vincenzo, weekend da oltre mille presenze per gli appuntamenti di calcio e basket giovanile

San Vincenzo, 27 aprile 2026 – Circa 150 cestisti under 13 al palazzetto dello sport “Lauro Giovani” per la 17ª edizione del trofeo “Fosco Carloni” e oltre 45 squadre di giovani calciatori al torneo “Città di San Vincenzo”, che ha coinvolto bambini e bambine nati tra il 2013 e il 2019. Centinaia di giovani atleti, insieme alle loro famiglie, hanno animato San Vincenzo nel fine settimana appena concluso, portando sul territorio ben oltre mille presenze complessive. Numeri significativi che confermano ancora una volta come San Vincenzo sia una località apprezzata per questo tipo di eventi, grazie anche alla qualità organizzativa delle società sportive locali capaci di distinguersi per affidabilità, impegno e passione.

Un weekend all’insegna del calcio, della pallacanestro e dello sport giovanile, dunque, che rappresenta solo l’inizio di un calendario ricco di appuntamenti. Già nei prossimi giorni sono in programma sia l’edizione 2026 del trofeo “Franco Sabatini”, giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, e poi sabato 2 e domenica 3 maggio la “99Curve”, la ciclostorica che attraversa i comuni della Val di Cornia e che avrà il suo fulcro a San Vincenzo, con il village allestito in piazza Unità d’Italia tra mostra-mercato d’epoca, stand di prodotti locali e attività di test bike per adulti e bambini.

“Sono numeri che non possono far altro che confermare come lo sport rappresenti un volano strategico per la promozione del nostro territorio e per l’attrazione di flussi turistici – ha sottolineato il sindaco Paolo Riccucci –. Centinaia di atleti e migliaia di persone a San Vincenzo, in un fine settimana come quello appena concluso, confermano come il nostro sia un polo attrattivo di riferimento, su cui continueremo a investire per rafforzare un’offerta sempre più qualificata e competitiva. Colgo l’occasione per complimentarmi con tutte le società sportive del territorio e far loro un grande in bocca al lupo per tutti gli appuntamenti che andranno a organizzare nelle prossime settimane.”