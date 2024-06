Home

Sport ed economia, il punto di vista di Alessio Freschi (lista I Protagonisti per la Città)

5 Giugno 2024

Sport ed economia, il punto di vista di Alessio Freschi (lista I Protagonisti per la Città)

Livorno, 5 giugno 2024 – Sport ed economia, il punto di vista di Alessio Freschi (lista I Protagonisti per la Città)

Alessio Freschi, componente della lista civica “I protagonisti” ci fa il punto su progettualità ed economia in vista delle prossime elezioni.

Qual è la sua professione? Come è arrivato alla politica?

“Sono responsabile parco mezzi Scapigliato Srl a Rosignano Marittimo (LI). Mi sono avvicinato alla politica per affrontare le problematiche dello sport, nello specifico lo sport del ciclismo giovanile livornese, che ha visto in questo ultimo triennio una crisi totale con la riduzione dei nuovi tesserati”.

Quali sono i problemi strutturali di Livorno? Che cosa bisognerebbe fare?

“Lo sport a Livorno è molto sentito ed i risultati ne danno evidenza: basta pensare a quanti campioni sono nati a Livorno, in molti sport. Ecco perché bisogna dare a tutti gli sport le pari opportunità di pratica e di evidenza, mettendo a disposizione le strutture per chi non le ha e renderle efficaci e valide per quelle in difficoltà”.

Come valuta le amministrazioni precedenti? Dove hanno sbagliato o dove possono migliorare?

“L’amministrazione precedente o presente ha dato la sua completa disponibilità impegnandosi a cercare spazzi e strutture valide per l’avviamento al ciclismo giovanile.

Trovo che questa amministrazione vada confermata per il semplice fatto di dare continuità alle azioni intraprese e da portare a termine; come assegnazione di una struttura per attività di avviamento al ciclismo giovanile”.

Come si migliora l’economia locale e quella della costa?

“Per l’economia posso dire che lo sport può incentivare l’arrivo di flussi turistici legati agli eventi sportivi. È evidente che vanno rafforzate le strutture di ricezione a breve termine.

C’è un bel progetto con la regione per la ciclovia tirrenica che vede un interesse comunale per collegare alcune città toscane. Anche la nostra città ha un progetto il Pums che deve essere portato al termine.

Il mio progetto è quello che si ritorni ad avere bambini che scelgono di praticare dello sport di ciclismo a Livorno. Il progetto deve essere di tutti e tutte le discipline di ciclismo labronico”.