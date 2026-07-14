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Sport, inclusione e solidarietà: il 18 e 19 luglio arriva “La due giorni speciali”

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14 Luglio 2026

Sport, inclusione e solidarietà: il 18 e 19 luglio arriva “La due giorni speciali”

Livorno 15 luglio 2026

Due giornate all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà per sostenere la Neurochirurgia dell’Ospedale di Livorno e la ricerca neuro-oncologica. È questo lo spirito de “La due giorni speciali”, l’iniziativa in programma sabato 18 e domenica 19 luglio tra Donoratico e Livorno, promossa da Sportlandia e dal Centro San Simone “Gli amici di tutti” Onlus.

L’evento, organizzato con il patrocinio dei Comuni di Livorno e Castagneto Carducci e dell’Unione Insigniti Medaglia al Merito della Repubblica Italiana, sosterrà la Fondazione “Alziamo il muro”, nata in memoria dell’ex pallavolista Meri Malucchi e impegnata nella raccolta di fondi a favore della ricerca contro i tumori cerebrali e dell’attività della Neurochirurgia dell’ospedale cittadino.

La manifestazione è stata presentata questa mattina nella Sala Cerimonie di Palazzo Comunale alla presenza del sindaco Luca Salvetti, dei rappresentanti delle associazioni promotrici e dei professionisti della Neurochirurgia livornese.

«È con grande piacere che ospitiamo la presentazione di questa manifestazione – ha dichiarato il sindaco Luca Salvetti –. Il 18 e 19 luglio vivremo momenti di particolare valore umano e sociale, resi possibili dall’impegno di realtà che operano con dedizione sul territorio. L’iniziativa promuove inclusione, spirito di squadra e partecipazione e sostiene una delle eccellenze sanitarie della città, la Neurochirurgia dell’Ospedale di Livorno».

A sottolineare il significato dell’iniziativa è stato anche Mauro Martelli, presidente di Sportlandia.

«La beneficenza è uno dei principi fondamentali del nostro statuto. Abbiamo scelto di sostenere la Neurochirurgia di Livorno, eccellenza riconosciuta a livello nazionale, attraverso la Fondazione “Alziamo il muro”. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di inclusione e integrazione e abbiamo voluto costruire una manifestazione che metta al centro i nostri ragazzi e i valori della solidarietà».

La prima giornata, sabato 18 luglio, si svolgerà al Circolo Nautico di Donoratico, uno dei poli nazionali del coastal rowing. Dalle ore 9 i partecipanti potranno cimentarsi in canottaggio, nuoto, bocce, biliardino e ping-pong, prima del pranzo conviviale e della cerimonia di premiazione curata dai Veterani dello Sport di Livorno. L’iniziativa sarà anche l’occasione per il gemellaggio tra Sportlandia – Vigili del Fuoco Tomei e il Circolo Canottieri Armida di Torino.

Domenica 19 luglio l’appuntamento si sposterà invece al campo Academy Livorno, in Borgo Cappuccini, dove dalle 9 alle 12 si svolgeranno tornei di calcetto, gare di corsa e prove di slalom con birilli, seguite dalle premiazioni.

L’obiettivo della manifestazione è quello di unire sport, amicizia e inclusione, trasformando due giornate di festa in un’occasione concreta per sostenere la ricerca e sensibilizzare la comunità sull’importanza della Neurochirurgia e della lotta ai tumori cerebrali.

IL PROGRAMMA