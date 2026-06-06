Home

Sport

Canottaggio

Sport, Resilienza e Scienza: il Pluriprimatista Mondiale Mauro Martelli lancia il Metodo P.R.O.V.A. dopo la Laurea in Mental Coaching

Canottaggio

6 Giugno 2026

Sport, Resilienza e Scienza: il Pluriprimatista Mondiale Mauro Martelli lancia il Metodo P.R.O.V.A. dopo la Laurea in Mental Coaching

Livorno 6 giugno 2026 Sport, Resilienza e Scienza: il Pluriprimatista Mondiale Mauro Martelli lancia il Metodo P.R.O.V.A. dopo la Laurea in Mental Coaching

Il pluriprimatista mondiale di Indoor Rowing Mauro Martelli unisce la pratica alla scienza e lancia ufficialmente il metodo P.R.O.V.A., un protocollo di Coaching innovativo nato dalla fusione tra una straordinaria carriera agonistica e gli studi accademici d’avanguardia. Dopo il biennio trascorso all’Università della Bocconi, in collaborazione con University Coaching, Martelli ha infatti conseguito la laurea in Sociologia, Scienze del Coaching ad indirizzo del Mental Coaching presso l’Università Popolare degli Studi di Milano.

Noto per i suoi successi sportivi e per la nomina a Cavaliere della Repubblica per meriti sociali, Martelli ha deciso di codificare la sua esperienza in una formula strutturata per atleti, manager e professionisti.

Un palmarès tra record del mondo e impegno sociale

Il background del dott. Mauro Martelli è la dimostrazione vivente dell’efficacia dell’allenamento mentale:

Successi Sportivi : Atleta di Indoor Rowing, detentore di ben 20 record del mondo e di 27 titoli italiani, oltre alla medaglia d’oro ai Campionati Europei. Ha dimostrato il potere della mente vincendo titoli persino durante i cicli di chemioterapia.

Impegno Sociale : Presidente di Sportlandia Livorno associazione dedicata all’insegnamento dello sport ad atleti con disabilità intellettiva. È da anni testimonial attivo dell’AIRC nella ricerca contro il cancro.

Attività da Mental Coach : Ha applicato le sue dinamiche motivazionali in contesti d’élite, tra cui la collaborazione con atleti di livello internazionale di varie discipline sportive e contribuendo al successo dell’ Unione Sportiva Livorno 1915 nell’anno della promozione in serie C.

Il Metodo P.R.O.V.A.: I 5 Capisaldi del Coaching

Il metodo sviluppato da Mauro Martelli non è una semplice teoria, ma un acronimo operativo diviso in cinque pilastri scientifico-comportamentali:

1. P – Processo / Performance

La focalizzazione esclusiva sul risultato genera ansia da prestazione e blocchi emotivi. Questo pilastro insegna a scomporre la performance in singole azioni controllabili sotto la diretta responsabilità del coachee. Dominando il “qui e ora” del processo esecutivo, l’eccellenza del risultato finale diventa una conseguenza naturale e replicabile dell’azione strutturata.

2. R – Road map

Nessun obiettivo si raggiunge senza una precisa pianificazione strategica. La Road map rappresenta la cartografia del successo: una linea guida temporale chiara che definisce le tappe intermedie (le micro-sfide) necessarie per raggiungere la macro-meta. Permette di monitorare l’avanzamento reale, ottimizzare le risorse e mantenere costante la motivazione nel medio e lungo periodo.

3. O – Obiettivo

La definizione della meta deve seguire criteri rigorosi (S.M.A.R.T.): l’obiettivo deve essere specifico, misurabile, accessibile, realistico e ben definito nel tempo. Identificare chiaramente cosa si vuole ottenere impedisce la dispersione delle energie e direziona l’attenzione cognitiva ed emotiva verso un bersaglio preciso e stimolante.

4. V – Visualizzazione

Una tecnica neuroscientificamente provata che Martelli ha perfezionato nelle sue sfide mondiali. Attraverso l’allenamento mentale ideomotorio, l’atleta o il professionista sperimenta mentalmente l’azione o lo scenario futuro prima che avvenga nella realtà. Questo processo crea nuove sinapsi, riduce lo stress e programma il cervello al gesto perfetto, aumentando la sicurezza di sé al momento della reale esecuzione.

5. A – Analisi

La crescita si fonda sul feedback, non sul giudizio. Questo pilastro conclusivo prevede un esame oggettivo dei dati post-performance: si isolano i punti di forza da consolidare e si evidenziano le aree di miglioramento. L’errore perde la sua connotazione negativa e viene trasformato in un dato tecnico fondamentale per rialimentare e perfezionare l’intero processo