Sport, scienza e valori: il progetto “Folgore Winter – Days” della 187ª Folgore

I protagonisti di una straordinaria avventura sportiva e formativa

A rendere concreto e vivo il progetto “Folgore Winter – Days” sono gli atleti e le atlete che ne rappresentano il cuore pulsante. Giovani protagonisti di una vera e propria esperienza di crescita sportiva, mentale e umana, chiamati a confrontarsi con un percorso intenso, impegnativo e altamente formativo.

I protagonisti di questa straordinaria avventura sono:

Bianca Boni, Valentina Strazzabosco, Olga Giuntini, Jacopo Citi, Leonardo Nannini, Niccolò Maccioni, Edoardo Pili, Gabriele Pili, Elyas Rizzo, Giosuè Casale, Zoe Biasci, Andrea Giugno, Gabriele Ligas, Michele Battista, Salvatore Cossu, Andrea Bozzi, Auro Baldini, Elia Baldini, Matteo Sartor, Daiana Sartori, Alessio Ramos Baldini, Amanda Ramos Baldini, Zoe Alonge, Elanor Alonge, Marta Dello Iacono, Eleonora Goretti, Simone Corvaglia, Samuele Corvaglia, Neri Cammarata, Leone Caravita, Salvatore Vassallo, Brando Rosselli, Filippo Lapi, Mattia Pieraccini, Edoardo Ligas.

Atleti e atlete di diverse fasce d’età ed esperienze, uniti da un comune denominatore: la volontà di mettersi in gioco, affrontare la fatica, sviluppare competenze fisiche e mentali e interiorizzare una mentalità agonistica consapevole, fondata su impegno, disciplina e resilienza.

Lo staff tecnico: competenza, metodo e visione

A guidare il progetto è uno staff tecnico altamente qualificato, punto di riferimento non solo per la preparazione atletica, ma anche per la formazione mentale e valoriale degli atleti.

Lo staff tecnico è stato composto da:

Antonio Citi, Massimiliano Parolin, Graziano Ligas, Vincenzo Corvaglia e Rico Simonetti.

Figure con competenze complementari, capaci di lavorare in sinergia secondo un modello metodologico condiviso, in cui programmazione, osservazione, adattamento e relazione educativa rappresentano elementi centrali. Il loro ruolo è determinante nel tradurre i principi scientifici e psicologici del progetto in pratica quotidiana, garantendo qualità, sicurezza e coerenza formativa.