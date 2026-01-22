Home

Sportelli Cup e Amministrativi: senza prenotazione non si entra, obbligatori spid, cie o tessera sanitaria

22 Gennaio 2026

Stop accessi liberi, cambia tutto nei distretti: senza prenotazione non si viene ricevuti

Distretti Salviano e Fiorentina, accesso sportelli amministrativi solo tra mite prenotazione, necessario spid, cie o tessera sanitaria

Dal 1° febbraio l’accesso agli sportelli amministrativi di Cup e Anagrafe dei centri socio sanitario Livorno Est (Via Impastato – Salviano) e Livorno Nord (Via della Fiera di Sant’Antonino – Fiorentina) sarà consentito esclusivamente attraverso il servizio regionale di prenotazione Zerocode che evita attese prolungate e permette una migliore gestione di flussi di accesso.

Le due strutture si aggiungono così alla sede di Livorno Sud (Via del Mare – Ardenza) che da tempo ha questa modalità di prenotazione e anticipano l’arrivo nel distretto di Livorno Centro (7° padiglione ospedaliero) prevista per il 1° marzo con progressiva riduzione degli accessi liberi.

Gli sportelli con funzione amministrativa sono quelli che assicurano servizi come Cup, pagamento ticket, scelta del medico, richiesta di esenzioni, tessera sanitaria, trasporto per soggetti fragili, ausili e protesi.

Come funziona Zerocode.

Per accedere al servizio di prenotazione dei prelievi del sangue è sufficiente, senza alcuna registrazione, digitare l’indirizzo https://zerocode.sanita. toscana.it, link raggiungibile anche dal sito aziendale e da quello della Regione Toscana oltre che da un qualsiasi motore di ricerca. Per prenotare gli sportelli con funzioni amministrative sarà necessario selezionare la voce “Servizi Aziendali Specifici” e poi autenticarsi (con SPID, CIE) in modo da poter garantire sicurezza e protezione dei dati personali.

La funzione di prenotazione tramite Zerocode è disponibile anche al totem Puntosi (con Tessera sanitaria e PIN)e nelle farmacie abilitate.

