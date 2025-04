Home

11 Aprile 2025

Collesalvetti (Livorno) 11 aprile 2025 Sportello antiviolenza, a Collesalvetti attiva una linea dedicata

Un gruppo di donne a servizio di altre donne: è questo l’elemento che fa la differenza per l’Associazione Randi che, da mercoledì 9 aprile, sarà impegnata nella gestione, sul territorio, di un nuovo sportello antiviolenza. Nata nel 1992 per aiutare concretamente le donne ad uscire da situazioni di marginalità sociale, solitudine, violenza e discriminazioni di genere, l’Associazione Randi sarà a disposizione il lunedì, mercoledì venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al numero 3927105315. “Dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla violenza di genere – ha spiegato l’assessora alla cultura e alle politiche sociali Vanessa Carli. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a promuovere una cultura del rispetto e, parallelamente, aiutare chi subisce violenza. La linea dedicata permetterà di stabilire un primo contatto; poi, in caso di necessità, sarà l’associazione stessa a comunicare il luogo di incontro”.