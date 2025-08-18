Home

Sportello cartelle cliniche Livorno: ecco l’orario di apertura fino al 30 settembre

18 Agosto 2025

L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, fino al prossimo 30 settembre, lo sportello per la richiesta delle cartelle cliniche dell’ospedale di Livorno sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-12. Il tradizionale orario di apertura dalle 9 alle 14 riprenderà da mercoledì 1 ottobre.

L’ASL ricorda che la cartella clinica può essere richiesta:

– agli sportelli “Cartelle cliniche” presenti negli ospedali presentando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale all’indirizzo: https://www. uslnordovest.toscana.it/ modulistica/3781-richiesta- cartella-clinica) compilato, avere con sé un documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l’atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.

– tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo direzione. uslnordovest@postacert. toscana.it, allegando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale all’indirizzo: https://www. uslnordovest.toscana.it/ modulistica/3781-richiesta- cartella-clinica) compilato con allegato il documento di riconoscimento in corso di validità e la ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di copia. In caso di persona delegata è necessario avere la dichiarazione sostitutiva di certificazione o l’atto di notorietà in carta semplice, documento del delegato e copia del documento del titolare dei dati.

Il costo di una copia della cartella clinica è di:

– euro 20 per ogni copia di cartella clinica fino a 200 pagine;

– euro 40 per ogni copia di cartella clinica superiore a 200 pagine e fino a 500;

– euro 50 per ogni copia di cartella clinica superiore a 500 pagine;

– euro 5 per ogni copia di Verbale/Referto di Pronto Soccorso e di OBI di PS;

Nel caso il cittadino richieda un invio della cartella clinica al proprio domicilio, a tali tariffe, si aggiungono i costi di spedizione postale.

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www. uslnordovest.toscana.it/come- fare-per/49-richiedere-la- cartella-clinica

