Sportello cartelle cliniche Livorno: ecco l’orario di apertura fino al 30 settembre
L’Azienda USL Toscana nord ovest informa che, fino al prossimo 30 settembre, lo sportello per la richiesta delle cartelle cliniche dell’ospedale di Livorno sarà aperto dal lunedì al venerdì in orario 9-12. Il tradizionale orario di apertura dalle 9 alle 14 riprenderà da mercoledì 1 ottobre.
L’ASL ricorda che la cartella clinica può essere richiesta:
– agli sportelli “Cartelle cliniche” presenti negli ospedali presentando il modulo di richiesta (scaricabile sul sito aziendale all’indirizzo: https://www.
– tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo direzione.
Il costo di una copia della cartella clinica è di:
– euro 20 per ogni copia di cartella clinica fino a 200 pagine;
– euro 40 per ogni copia di cartella clinica superiore a 200 pagine e fino a 500;
– euro 50 per ogni copia di cartella clinica superiore a 500 pagine;
– euro 5 per ogni copia di Verbale/Referto di Pronto Soccorso e di OBI di PS;
Nel caso il cittadino richieda un invio della cartella clinica al proprio domicilio, a tali tariffe, si aggiungono i costi di spedizione postale.
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.