Sportello Mobilità, è possibile prenotare gli appuntamenti tramite un numero WhatsApp dedicato

20 Ottobre 2021

Livorno, 20 ottobre 2021

Lo Sportello della Mobilità del Comune di Livorno, nell’ottica di ridurre i tempi di attesa dei cittadini e migliorare il servizio di prenotazione per il rilascio dei contrassegni ZTL/ZSC e dei contrassegni per vetture al servizio delle persone disabili, ha attivato un profilo Whatsapp tramite il quale è possibile fissare un appuntamento per recarsi di persona allo Sportello.

Il numero da utilizzare per mandare e ricevere messaggi è il 342 662 8606.

Come funziona il servizio

Occorre memorizzare il numero 342 662 8606 nella rubrica del proprio smartphone (si consiglia di memorizzarlo sotto la voce “Sportello Mobilità Comune di Livorno”);

il numero è attivo esclusivamente per inviare e ricevere messaggi Whatsapp. Il personale dello Sportello della Mobilità risponde ai messaggi Whatsapp nei seguenti orari: il lunedì ore 8-12 e 14-16; il martedì ore 8-12 e 14-15; il venerdì ore 8-12;

il numero Whatsapp non è attivo per le telefonate; per questa esigenza rimane valido il numero telefonico diretto 0586 820333 negli orari stabiliti, così come è possibile contattare l’ufficio agli indirizzi di posta elettronica permessi@comune.livorno.it oppure moburb@comune.livorno.it (per ulteriori informazioni consultare www.comune.livorno.it → “Periodo Covid19 Come contattare gli uffici comunali” → Ufficio Mobilità e Permessi”).

Il numero telefonico dell’utente viene registrato in forma anonima e utilizzato nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 – GDPR (normativa europea sulla privacy in vigore dal 25/5/2018).

I messaggi degli utenti saranno cancellati e, se necessario, segnalati al gestore del servizio o all’autorità giudiziaria in caso di utilizzo improprio o contenuti lesivi (promozione di attività illegali, promozione di prodotti, di servizi e raccolte fondi, linguaggio offensivo, diffusione non autorizzata di dati personali di terzi, ecc.).

