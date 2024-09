Home

Spostamento colonia felina in zona Donegani: “sentenza di morte per i poveri mici”

6 Settembre 2024

Livorno 6 settembre 2024 – Spostamento colonia felina in zona Donegani: "sentenza di morte per i poveri mici"

Maria Luisa Cartei, referente della colonia felina della calata Punto Franco, segnala il rischio spostamento della colonia, con grave pericolo per i mici che la frequentano che sono in definitiva quelli del silos granario.



“La colonia felina della Calata Punto Franco rischia nuovamente la “deportazione” a distanza di due anni e mezzo dall’ultimo spostamento, uno dei tanti, ma sempre, fortunatamente, in zone limitrofe.

Probabilmente questi 20 mici danno proprio fastidio poiché’ non hanno pace.

Chi conosce i gatti sa che sono stanziali, tornano sempre dove sono nati e cresciuti anche se catturati e trasportati, secondo la proposta del Comune, a due chilometri di distanza in zona Donegani

L’unica strada che i gatti tenterebbero di percorrere per raggiungere di nuovo il sylos dalla nuova zona presenta la ferrovia, con i treni che ancora la percorrono; la strada frequentata da tir e auto per imbarcarsi

In una parola: sentenza di morte per questi poveri mici.

Se la sede attuale del contanier/colonia felina regolarmente censita dal Comune di Livorno, posto in area gestita dall’Autorità Portuale solo due anni fa, che i gatti considerano un punto di riferimento per dormire, rifocillarsi, accuditi dalle volontarie della colonia, e’ davvero interessata dai lavori relativi all’elettrificazione della banchina demaniale, in previsione della futura darsena Europa, non significa che debba essere spostata cosi lontano.

La sig.ra Cartei, referente della colonia felina tiene a precisare che lo stesso regolamento comunale che tutela gli animali, all’art. 37 afferma che qualora lo spostamento sia dovuto ad opere edilizie (come in questo caso); lo stesso “dovrà essere effettuato in una zona adiacente ed esterna al cantiere; al termine dei lavori dovrà essere ricollocata possibilmente, nell’area originaria o in siti immediatamente adiacenti”.

Ci sono colonie al Colosseo, al Cimitero Monumentale di Milano, al Castello Sforzesco, negli ospedali, ovunque ci sia sensibilità’ per gli animali. Evidentemente a Livorno i gatti sono solo un “fastidio” e non una risorsa educativa e turistica. La sig.ra Cartei invita tutti i cittadini a visitare la colonia felina del porto di Livorno. Sarà una bella esperienza!”



