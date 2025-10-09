Home

9 Ottobre 2025

9 Ottobre 2025

Livorno 9 ottobre 2025 Spostamento iniziativa Salvini, Francese (Cgil): “Prendiamo atto con soddisfazione di questo suo sussulto di responsabilità”

Apprendiamo con soddisfazione la notizia relativa allo spostamento dell’iniziativa del ministro Matteo Salvini che doveva tenersi domani 10 ottobre a Livorno presso il Mercatino del venerdì.

La decisione di non creare caos a esercenti e cittadini e effettuare così una visita presso il cantiere della darsena Europa è senza dubbio positiva: finalmente il ministro ha avuto un sussulto di responsabilità.

Evidentemente le nostre parole hanno colto nel segno e hanno indotto Salvini a rendersi conto dello scivolone fatto.

Quello che ancora è inaccettabile e grave sono le accuse della Lega nei confronti dei “rappresentanti nazionali” dei sindacati di esser stati responsabili di quanto avvenuto a Livorno nei giorni scorsi. Valuteremo pertanto se ci sono gli estremi per adire vie legali.

Gianfranco Francese (segretario generale Cgil Livorno)