Home

Cronaca

Aree pubbliche

Spostamento sede Buontalenti all’Ipsia? Per i genitori: “Struttura inadatta ai disabili”

Aree pubbliche

26 Aprile 2021

Spostamento sede Buontalenti all’Ipsia? Per i genitori: “Struttura inadatta ai disabili”

Livorno 26 aprile 2021

La lettera firmata di un gruppo di genitori preoccupati per il possibile spostamento della sede scolastica dei figli:

“Siamo un gruppo di genitori di ragazzi/e frequentanti l’Istituto Buontalenti di Livorno e ci è giunta voce della possibilità di spostare la sede dell’Istituto stesso presso l’IPSIA Orlando dall’anno scolastico 2021-22.

Facciamo presente che i nostri figli e le nostre figlie sono tutti certificati in base alla Legge 104/92

La scelta dell’Istituto di Istruzione Superiore al quale iscriverli, oltre ad una valutazione di contenuti, è motivata in modo particolare dalla struttura in sé e per sé, dal livello di sicurezza che la stessa può garantire, dagli spazi a disposizione sia al chiuso che all’aperto.

La decisione unilaterale di trasferire l’utenza di un intero Istituto presso un’altra struttura che non ha le stesse caratteristiche e che non può quindi garantire gli alti livelli di accoglienza che troviamo, invece, nella sede del Buontalenti, ci trova, oltre che fortemente preoccupati, anche notevolmente indignati, per la scarsa considerazione che, come sempre, si dà alle esigenze ed ai diritti dei più fragili”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin