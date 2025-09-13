Home

Cronaca

“Spray al peperoncino” al centro commerciale, 5 intossicati

Cronaca

13 Settembre 2025

“Spray al peperoncino” al centro commerciale, 5 intossicati

Livorno 13 settembre 2025 “Spray al peperoncino” al centro commerciale, 5 intossicati

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, sabato 13 settembre, all’interno del centro commerciale Fonti del Corallo a Porta a Terra. Intorno alle 16, secondo i primi riscontri, qualcuno avrebbe spruzzato spray al peperoncino all’interno della galleria, scatenando momenti di paura tra i numerosi clienti presenti.

In pochi istanti diverse persone hanno iniziato ad accusare bruciore agli occhi e difficoltà respiratorie, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco insieme alle ambulanze della Svs di Ardenza, della Misericordia di Livorno, della Misericordia di Montenero e l’automedica.

Decine di persone sono state fatte evacuare con urgenza dal centro commerciale, mentre numerosi clienti hanno ricevuto le prime cure direttamente all’esterno della struttura. Cinque persone, in condizioni più serie ma non gravi, sono state accompagnate al pronto soccorso in codice giallo per ulteriori accertamenti.

La dinamica di quanto accaduto è ancora in corso di verifica: Si parla di spry urticante come ipotesi che ha provocato il fuggi fuggi generale, ma resterebbe da chiarire come e da chi sia stato diffuso. Intanto, per alcuni minuti, la normale attività del centro commerciale è stata sospesa, con grande spavento tra famiglie e visitatori che si trovavano a fare acquisti.

Un episodio che riporta l’attenzione sul tema della sicurezza nei luoghi molto frequentati, dove anche un gesto imprudente può avere conseguenze gravi e mettere a rischio la salute delle persone.