Spruzza spray al peperoncino al poliziotto nel tentativo di darsi alla fuga, arrestato

12 Ottobre 2022

Il 34enne di nazionalità straniera e pluripregiudicato era alla guida di un'auto rubata

Livorno 12 ottobre 2022 – 34enne fugge all’alt della polizia a bordo di un’auto rubata, nella fuga a piedi spruzza spray al peperoncino verso l’agente. Arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 11 ottobre, intorno alle ore 18. 00 un’auto non si è fermata al controllo della polizia

Gli agenti delle volanti transitando in Via Sproni a Livorno, procedevano al controllo di autovettura in movimento marca Dacia modello Sandero, ma il conducente non si fermava all’alt polizia.

La volante della polizia iniziava un inseguimento che terminava in Via dei Mulini angolo Via della Bernardina.

Il conducente fermava bruscamente l’auto e proseguiva la fuga a piedi.

Il fuggitivo prima di venire raggiunto e bloccato dagli agenti nel darsi alla fuga spruzzava nella direzione di un poliziotto lo spray al peperoncino di libera vendita

Da controllo in banca dati SDI la vettura risultava essere provento di furto con denuncia datata al giorno prima (10 ottobre 2022) effettuata presso la stazione dei carabinieri Livorno centro

La persona alla guida veniva identificata per un cittadino marocchino del 1988, pluripregiudicato e regolare sul territorio nazionale

Il marocchino veniva tratto in arresto per il reato di resistenza e oltraggio a P.U, lesioni e ricettazione

La proprietaria dell’auto, prontamente avvisata, si recava presso gli uffici della polizia per la restituzione del mezzo.

