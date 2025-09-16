Home

16 Settembre 2025

Spruzza spray al peperoncino all’interno di un locale in Venezia, arrestato pluripregiudicato livornese

La Polizia di Stato di Livorno intorno alle ore 01.00 di venerdì 12 settembre interveniva in un locale del quartiere Venezia in quanto veniva segnalato un soggetto in preda di crisi di rabbia che aveva sottratto uno spray al peperoncino ad una ragazza e lo stava irrorando, creando panico sia all’interno che all’esterno dell’esercizio commerciale.

Sul posto gli agenti di polizia riconoscevano un uomo livornese, pluripregiudicato, che con fare minaccioso rivolgeva minacce di morte verso gli avventori del locale nonchè verso gli agenti appena intervenuti.

L’uomo, incurante dei ripetuti inviti a calmarsi, tentava di ingaggiare una colluttazione con gli agenti di polizia che però, grazie alla professionalità veniva evitata.

Gli avventori del locale riferivano alla polizia che l’uomo poco prima del suo ingresso nel locale aveva pestato il piede ad una giovane donna alla quale rivolgeva frasi offensive e sessiste, la stessa spaventata, per difendersi dal uomo, estraeva dalla borsa uno spray antiaggressione, detenuto legalmente.

L’uomo allora le tirava in faccia il contenuto del bicchiere che aveva in mano, per poi strapparle lo spray, utilizzandolo contro di lei e gli altri clienti.

Non contento di tale gesto, le si poneva contro con fare minaccioso tanto che in aiuto della donna interveniva un suo amico permettendole così di rifugiarsi all’interno del locale.

L’aggressore provava a colpire con pugni e calci l’uomo intervenuto in difesa della donna e arrivava perfino a lanciargli contro una bottiglia di vetro senza colpirlo.

Successivamente si impossessava di un’altra bottiglia e infrangendola sferrava dei fendenti all’indirizzo del ragazzo per colpirlo e crearli lesioni, minacciandolo di morte con frasi anche razziste.

Accompagnato negli uffici di polizia l’uomo non demordeva da intenti violenti sputando verso il personale presente e minacciandolo sia di morte che di guai giudiziari.

Per i fatti descritti l’uomo veniva tratto in arresto per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale e condotto, su autorizzazione del Pubblico Ministero di turno, presso la casa di reclusione di Livorno.

