Sputo alla carabiniera, Perini attacca: “Legalità dimenticata, giovani senza regole. Si paga le conseguenze della politica”
Livorno, notte di tensione in via Cambini: sputo a una carabiniera durante un fermo. Perini (FdI): “Città fuori controllo”
Un nuovo episodio di violenza nella zona della malamovida livornese riaccende il dibattito sulla sicurezza in città. In via Roma, all’angolo con via Cambini, un giovane fermato dai Carabinieri ha reagito con aggressività, arrivando – secondo quanto documentato in un video diffuso sui social – a sputare contro una carabiniera intervenuta sul posto.
Il filmato, pubblicato dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, mostra i momenti concitati del fermo: alcuni ragazzi assistono alla scena mentre in sottofondo si sente un’offesa rivolta ai militari, pronunciata con accento straniero: “polizia di m…”. Poco dopo, il giovane fermato si volta verso la carabiniera e, secondo quanto si vede nel video, le sputa contro. Immediatamente dopo, una voce fuori campo avverte i carabinieri: “Ce n’era un altro!” mentre un altro commento – “Vai, un’altra denuncia” – sembra alludere a una seconda denuncia nella stessa sera o al fatto che il giovane già noto alle forze dell’ordine. Il video termina con i carabinieri che caricano il ragazzo in auto tra gli applausi dei presenti.
Perini accompagna le immagini con parole durissime:
“Il video è scioccante e dimostra quanto sia diventato difficile garantire la sicurezza dei cittadini in una città ormai fuori controllo. Paghiamo le conseguenze di una politica che non riesce nemmeno a pronunciare parole come ‘legalità’ e ‘forze dell’ordine’.”
Il consigliere attacca l’amministrazione, accusandola di indulgenza verso comportamenti che metterebbero a rischio l’ordine pubblico, e ribadisce la necessità di messaggi chiari rivolti ai giovani: rispetto delle regole, dell’autorità e delle istituzioni.
Perini conclude esprimendo solidarietà all’Arma dei Carabinieri e, in particolare, alla carabiniera aggredita:
“La mia gratitudine va ai militari che ogni giorno lavorano per garantire sicurezza ai cittadini perbene. Questo episodio dimostra quanto sia urgente intervenire con decisione.”
L’episodio riporta l’attenzione sulla situazione di via Cambini, da tempo considerata una delle aree critiche per la malamovida, con segnalazioni continue di schiamazzi, abusi, atti vandalici e aggressioni.
