Squali a rischio, “addio al Palombo nel cacciucco”. Sulla Rai “Life” un sevizio di sensibilizzazione dell’UE

28 Dicembre 2025

Squali a rischio, addio al Cacciucco

Livorno, città di mare e di tradizioni profonde, oggi si trova al centro di una riflessione che tocca identità, cucina e futuro degli ecosistemi marini. Proprio oggi, domenica 28 dicembre, il Tg2 Dossier accende i riflettori sul porto labronico con un servizio di sensibilizzazione promosso dall’Unione Europea, in onda alle 18 su Rai 2 e disponibile in streaming su RaiPlay.

Il messaggio è forte e destinato a far discutere: smettere di mangiare squali. Un invito che, a Livorno, suona quasi come una provocazione. Il Cacciucco, piatto simbolo della tradizione gastronomica cittadina, ha infatti nel palombo uno dei suoi ingredienti storici. Eppure proprio palombi, gattucci e razze appartengono alla famiglia degli squali, predatori fondamentali per l’equilibrio della biodiversità marina e oggi sempre più a rischio a causa del sovrasfruttamento della pesca.

Il servizio Rai racconta una sfida che parte dalla cucina per arrivare al mare aperto. Sotto l’egida di un progetto Life dell’Unione Europea, l’obiettivo è quello di sensibilizzare consumatori, pescatori e ristoratori verso scelte più consapevoli, capaci di tutelare specie che faticano a riprodursi e che non riescono più a reggere i ritmi della pesca moderna.

Attraverso le immagini del porto di Livorno e le voci di chi il mare lo vive ogni giorno, emerge il paradosso di una tradizione che rischia di consumare le proprie stesse radici. La pesca professionale, in difficoltà da oltre un decennio, si trova stretta tra la necessità di sopravvivere economicamente e l’urgenza di preservare risorse sempre più scarse.

Palombo in umido, razza fritta e altre ricette storiche fanno parte della memoria collettiva labronica. Ma oggi scienza e istituzioni europee chiedono un cambio di passo: non cancellare la tradizione, bensì ripensarla. L’idea di un “pesce etico” diventa così il punto di incontro tra rispetto dell’ambiente e futuro del settore ittico.

Il servizio, significativamente intitolato “Lo squalo nella zuppa”, non si limita a denunciare i problemi, ma prova a indicare una strada possibile: salvare il mare senza rinnegare la cultura gastronomica, trasformando Livorno – patria del Cacciucco – in un laboratorio di nuove alleanze tra uomo e mare.

Una riflessione che parte oggi, 28 dicembre, e che pone una domanda destinata a restare: il Cacciucco può cambiare per continuare a esistere, senza contribuire alla scomparsa degli squali?

