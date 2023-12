Home

Sport

Calcio

Squalifica Bellini, l’US Livorno presenta ricorso

Calcio

12 Dicembre 2023

Squalifica Bellini, l’US Livorno presenta ricorso

Livorno 12 dicembre 2023

L’Unione Sportiva Livorno 1915 informa che Filippo Bellini è stato squalificato per quattro giornate a seguito dell’espulsione durante la partita Sangiovannese-Us Livorno del 10 dicembre 2023. La squalifica è stata ufficialmente motivata dalla Lega Nazionale Dilettanti (LND) a causa delle espressioni irriguardose rivolte al direttore di gara durante l’incontro.

In risposta a questa decisione, l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha avviato le pratiche per presentare ricorso al giudice sportivo. L’obiettivo del ricorso è far valere le argomentazioni del club e chiedere una revisione della decisione presa in merito alla squalifica di Filippo Bellini.

Squalifica Bellini, l’US Livorno presenta ricorso

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin