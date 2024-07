Home

Cronaca

Sradica panchina comunale e la trascina, denunciata una donna

Cronaca

22 Luglio 2024

Sradica panchina comunale e la trascina, denunciata una donna

Suvereto (Livorno) 22 luglio 2024 – Sradica panchina comunale e la trascina, denunciata una donna

I Carabinieri della Stazione di Suvereto, dopo una serie di accertamenti e indagini, hanno denunciato in stato di libertà una giovane, già nota alle forze dell’ordine, ritenuta responsabile di essere l’autrice del danneggiamento di una panchina comunale di viale Carducci avvenuto nei primi giorni del corrente mese.

La vicenda ha origine dalla denuncia di danneggiamento di alcuni arredi urbani di proprietà dell’amministrazione comunale presentata presso la Stazione dell’Arma.

Tre sono le panchine vandalizzate; due ubicate nel “Parco degli ulivi” ed una alla fermata del trasporto pubblico nonché la porta di ingresso di un bagno pubblico.

Gli accertamenti dei militari grazie alla conoscenza del territorio e ad alcune tracce video estrapolate dai sistemi videosorveglianza dell’area e di zone limitrofe, hanno ricostruito il verosimile percorso compiuto dall’autore dei danneggiamenti.

Tali elementi hanno portato ad una donna che avrebbe sradicato la panchina di viale Carducci per poi trascinarla per qualche metro sino a rovesciarla, il tutto senza un apparente motivo, se non il possibile abuso di alcolici. Adesso dovrà rispondere del reato di danneggiamento all’Autorità.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.