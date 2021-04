Home

Stabilimenti balneari Livorno, tutte le tariffe 2021

22 Aprile 2021

Livorno 21 aprile 2021

Stabilimenti balneari Livorno, tutte le tariffe 2021. Ecco quanto costa la stagione estiva tra prezzi riconfermati come il precedente anno e le novità

Ecco quindi tutte le tariffe dei vari stabilimenti (gli stabilimenti sono riportati in ordine alfabetico

Bagnoschiuma (Antignano)

Da lunedì a venerdi:

Lettino: 4 euro

Sdraio: 3 euro

Marinella: 3 euro

Ombrellone: 4 euro

2 lettini + 1 ombrellone: 11 euro

2 sdraio + 1 ombrellone: 9 euro

Sabato e domenica

Lettino: 6 euro

Sdraio: 3,50 euro

Marinella: 3,50 euro

Ombrellone: 6 euro

2 lettini + 1 ombrellone: 16 euro

2 sdraio + 1 ombrellone: 11 euro

Cala dei Mori (Antignano)

Ombrellone grande rettangolare

1° Fila: 3.600 euro con 6 abbonamenti, 3.200 euro, con 4 abbonamenti, 2.800 euro con 2 abbonamenti;

2° Fila: 3.400 euro con 6 abbonamenti, 3.000 euro, con 4 abbonamenti, 2.600 euro con 2 abbonamenti;

3° Fila: 3.000 euro con 6 abbonamenti, 2.600 euro, con 4 abbonamenti, 2.200 euro con 2 abbonamenti.

Ombrellone tondo (prezzi a stagione)

1° Fila: 2.400 euro con 4 abbonamenti, 2.000 euro con 2 abbonamenti;

2° Fila: 2.200 euro con 4 abbonamenti, 1.800 euro con 2 abbonamenti;

3° Fila o prato: 2.000 euro con 4 abbonamenti, 1.600 euro con 2 abbonamenti.

Disponibili su richiesta: cabine private, stipetti e abbonamenti mensili.

Fiume

Abbonamento stagionale adulti: 170 euro;

Abbonamento cabina stagionale: 800 euro;

Pacchetto stagionale cabina e 6 abbonamenti: 1.820 euro;

Ingresso giornaliero (adulti): 6 euro;

Giornaliero ombrellone e 2 sdraio: 25 euro.

Ombrellone e 2 sdraio stagionale settore spiaggia-settore cemento: da 550 a 850 euro;

La Spiaggetta (Quercianella)

Gli ombrelloni vengono posizionati al momento dell’arrivo

Giornaliero (8-20)

1 lettino: 9 euro

2 lettini: 16 euro

2 lettino + 1 ombrellone: 25 euro

1 lettino + 1 ombrellone: 18 euro

1 ombrellone: 10 euro

Mezza giornata (8-14 o 14-20)

1 lettino: 5 euro

2 lettini: 10 euro

2 lettino + 1 ombrellone: 15 euro

1 lettino + 1 ombrellone: 10 euro

1 ombrellone: 5 euro

Abbonamenti (1 ombrellone e 2 lettini)

Stagionale: 650 euro

Due mesi: 500 euro

Mensile: 350 euro

La posizione dell’ombrellone in spiaggia non è garantita, verrà assegnata al momento dell’arrivo in spiaggia.

Lido

Cabina (prezzi stagionali)

Tipologia A: inclusi 6 abbonamenti, tavolo fisso con 6 sedie, 2 poltroncine: 3.600 euro;

Tipologia B: tavolo fisso e sei sedie: 1.270 euro;

Tipologia B1: tavolo pieghevole e sei sedie: 1.100 euro.

Tipologia C: tavolo pieghevole e sei sedie: 1.000 euro.

Lettino in cabina: 200 euro;

Sdraio in cabina: 80 euro;

Montecarlo in cabina: 100 euro;

Ombrelloni

Ombrellone a giorni alterni con un lettino e una sdraio: 600 euro (tutta la stagione con due sdraio incluse):

Lettino fisso: 450 euro.

Stipetti

Stipetto con un abbonamento incluso: 330 euro.

Abbonamenti

Adulto stagionale: 180 euro;

Ridotto A (da 2 a 5 anni): 120 euro;

Ridotto B (da 5 a 8 anni): 140 euro;

Mensile: 90 euro;

Mensile ridotto: 60 euro;

Serale (dopo le 18): 60 euro;

Abbonamento 10 entrate: 60 euro.

Giornalieri

Biglietto: 6,50 euro;

Biglietto ridotto (dai 2 agli 8 anni): 4 euro;

Biglietto serale ( dopo le 19):3 euro.

Nettuno

Ingressi:

Ingresso ridotto da 3 anni fino a 1,20 metri di altezza: giornaliero 3,50 euro, mensile 90 euro, stagionale 135 euro.

Ingresso over 65: giornaliero 4 euro, mensile 130 euro, stagionale 175 euro.

Ingresso adulti: giornaliero 5,50 euro, mensile 130 euro, stagionale 175 euro.

Ingresso serale (dopo le 18): 3 euro.

Cabina

Cabina con sedie e tavolo, sei tessere adulti, Ombrellonein terrazza, 2 lettini e due sdraio: 3.060 euro.

Cabina con sedie e tavolo, sei tessere adulti, Ombrellonene, e 2 sdraio: 2.370 euro.

Sei tessere adulti: 1.050 euro

Cabina (sedie e tavolo): 650 euro.

Ombrellone in terrazza, due lettini e due sdraio: giornaliero 59 euro, mensile 820 euro, stagionale 1.360 euro.

Ombrellone 2 sdraio: giornaliero 20 euro, mensile 400 euro, stagionale 670 euro.

Sdraio: giornaliero 7 euro, mensile 120 euro, stagionale 190 euro.

Poltrona: giornaliero 8 euro, mensile 140 euro, stagionale 230 euro.

Lettino: giornaliero 10 euro, mensile 160 euro, stagionale 290 euro.

Ombrellone in terrazza: giornaliero 25 euro, mensile 260 euro, stagionale 400 euro.

Ombrellone: giornaliero 10 euro, mensile 160 euro, stagionale 290 euro.

Onde del Tirreno

Cabina categoria B comprensiva di 1 tavolo e 6 sedie: 900 euro.

Cabina categoria C: 650 euro.

Tessera stagionale: 180 euro.

Tessera ridotta da 3 anni a 8 anni compreso: 120 euro.

Tessera medici: 160 euro.

Tessera mensile: 100 euro.

Stipetto grande comprensivo di abbonamento: 310 euro.

Stipetto piccolo comprensivo di abbonamento: 280 euro.

Ombrellone con 2 sdraio: 700 euro.

Ombrellone palafitte: 700 euro.

Ombrellone gabbione: 640 euro.

Ombrellone con 2 lettini: 960 euro.

Ombrellone sdraio e lettino: 830 euro.

Biglietto giornaliero: 6 euro.

Biglietto ridotto: 3,50 euro.

Biglietto serale: 3 euro.

Tessera serale: 60 euro.

Lettino con deposito direzione da lunedì al venerdì: 150 euro.

Lettino con deposito direzione: 230 euro.

Lettino con deposito molo: 240 euro.

Lettino cabina: 200 euro.

Poltrona montecarlo c.d: 130 euro.

Poltrona montecarlo cabina: 100 euro.

Poltrona regista: 60 euro.

Sdraio aggiuntiva 70 euro.

Un tavolo aggiuntivo con 4 sedie: 100 euro.

Acconto cabina: 400 euro.

Acconto Ombrellone: 300 euro.

Pancaldi

Cabine in muratura (con dotazione di 1 tavolo e 4 sedie): da 680 a 800 euro;

Cabine in legno o nuove in alluminio eco-sostenibili: da 650 a 700 euro;

Cabine in tela: 600 euro;

Abbonamento Stagionale Adulti (già possessori del chip): 185 euro;

Abbonamento stagionale bambini da 3 a 8 anni (dagli 0a 3 i bambini non pagano): 70 euro;

Abbonamento Mensile Adulti: 125 euro;

Abbonamento Mensile Bambini: 50 euro;

1 ombrellone + 2 lettini: 1.350 euro;

1 ombrellone + 2 pezzi: 1.200 euro;

1 ombrellone + 1 lettino e 1 pezzo: 1.250 euro;

Stipetto Stagionale con 1 Tessera: 305 euro;

Stipetto Stagionale senza Tessera: 120 euro;

Stipetto Mensile con 1 Tessera: 205 euro;

Lettino Stagionale Zona Vedove, Solarium, Punta e Tendone Acquaviva, Isolotto e Punta Pancaldi: 350 euro;

Poltrona Stagionale Zona Vedove, Solarium, Punta e Tendone Acquaviva, Isolotto e Punta Pancaldi: 250 euro;

Poltrona Regista Zona Vedove, Solarium, Punta e Tendone Acquaviva, Isolotto e Punta Pancaldi: 200 euro;

Lettino Mensile (collocazione solarium o pista pattinaggio): 200 euro;

Poltrona Mensile: 110 euro;

Poltrona Marinella Giornaliera: 8 euro;

Regista Giornaliera: 6 euro;

Lettino Alluminio Giornaliero: 10 euro;

Ingresso Adulti Giornaliero: 6 euro;

Ingresso Bambini Giornaliero: 4 euro;

Roma

Abbonamento adulti: 190 euro;

Abbonamento bambini dai 3 ai 5 anni: 140 euro;

Abbonamento bambini dai 6 agli 8 anni: 160 euro;

Ingresso giornaliero: 6 euro intero, 4 euro ridotto;

Cabine: da 1.050 a 1.200 euro;

Ombrelloni: da 600 a 800 euro;

Paolieri (Quercianella)

Tariffe stagionali

Cabina, ombrellone – 2 lettino + 1 sedia, 1 tavolino, 4 accessi adulti e parcheggio: da 2.200 a 3.800.

Tirreno

Cabina con 6 abbonamenti: mensile 900 euro, stagionale 1.800 euro.

Cabina con 6 abbonamenti, Ombrellone 2 sdraio o tavolo e 4 sedie: mensile 2.150 euro, stagionale 1.150 euro;

Ombrellone due sdraio: stagionale 700 euro, luglio-agosto (mensile) 300 euro, giugno-settembre (mensile) 300 euro, luglio-agosto (giornaliero) 22 euro, giugno-settembre (giornaliero) 22 euro.

Spogliatoio (a persona) compreso accesso e utilizzazione servizi comuni: giornaliero 6 euro, mensile 100 euro, stagionale 180 euro.

Abbonamento per accesso ed utilizzazione servizi comuni: stagionale intero 180 euro, mensile intero 100 euro, stagionale ridotto 140 euro, mensile ridotto 80 euro (neonati ingresso libero).

Stipetto (a persona) compreso accesso e utilizzazione servizi comuni: giornaliero 12 euro, mensile 200 euro, stagionale 400 euro.

Lettini (a persona) compreso accesso e utilizzazione servizi comuni: giornaliero 14 euro, mensile 300 euro, stagionale 480 euro.

Sdraio (a persona) compreso accesso e utilizzazione servizi comuni: giornaliero 13 euro, mensile 250 euro, stagionale 380 euro.

