19 Gennaio 2023

Stabilizzazione lavoratori Aamps, Usb incontra Sindaco e assessori. “Confermati gli impegni ma sui tempi non c’è chiarezza”

Livorno 19 gennaio 2023 – Stabilizzazione lavoratori Aamps, “Confermati gli impegni ma sui tempi non c’è chiarezza”. Usb incontra Sindaco e assessori.

Si è svolto un incontro, presso il Comune di Livorno, tra il Sindaco e gli assessori Simoncini e Cepparello e una delegazione dell’Unione Sindacale di Base igiene ambientale.

L’incontro era stato richiesto a seguito delle polemiche scaturite da alcune recenti dichiarazioni a mezzo stampa della dirigenza Aamps e del Sindaco sullo stato economico della società pubblica e sul famoso spegnimento dell’inceneritore.

Come di consueto la nostra organizzazione sindacale – dichiarano da USb – ha assunto una posizione che vede solo gli interessi dei lavoratori e delle lavoratrici al centro della discussione. Fuori da qualsiasi strumentalizzazione politica.

“Per prima cosa abbiamo chiesto all’amministrazione se saranno confermati gli impegni presi in merito alla stabilizzazione dei circa 30 precari che lavorano da tempo in azienda e aspettano ancora un contratto a tempo indeterminato.

Stabilizzazione che deve arrivare prima della scadenza dei 48 mesi di deroga al decreto dignità firmata dalle altre organizzazioni sindacali.

A questa domanda il Sindaco e l’assessore hanno risposto affermativamente ma sui tempi non c’è stata chiarezza.

Gli impegni assunti precedentemente parlavano di operare la trasformazione entro gennaio e su questo punto, a nostro avviso, non si può cambiare le carte in tavola.

Ci è stato detto che si attendono i tempi tecnici, tempi che dipendono da esigenze aziendali ed è per questo che contestualmente abbiamo richiesto un incontro all’amministratore unico e al direttore generale.

E’ stata anche l’occasione per affrontare il tema della rappresentanza sindacale in azienda con USB che ormai si è consolidato come secondo sindacato per numero di iscritti con picchi molto alti di adesioni nei settori operativi della raccolta. La nostra organizzazione deve avere accesso a tutti i tavoli di contrattazione.

Successivamente abbiamo riportato alcune riflessioni rispetto alla sperimentazione della raccolta con tariffa puntuale attraverso il controllo elettronico del residui indifferenziabile. Riflessioni e proposte sia per migliorare tale servizio sia riguardanti la sicurezza dei lavoratori.

Per concludere abbiamo ricevuto un aggiornamento rispetto al tema termovalorizzatore e internalizzazione di AVR”.

