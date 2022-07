Home

Cronaca

Stabilizzazione precari Aamps, “La battaglia arriva in consiglio comunale”

Cronaca

9 Luglio 2022

Stabilizzazione precari Aamps, “La battaglia arriva in consiglio comunale”

Livorno 9 luglio 2022

Precari Aamps, USB Livorno: “La battaglia per la stabilizzazione arriva in consiglio comunale

Nel prossimo Consiglio Comunale sarà discussa una mozione, presentata da tutte le forze di opposizione che impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere il ripristino della pianta organica di Aamps.

Come Unione Sindacale di Base abbiamo più volte formalizzato la richiesta ad AAMPS di provvedere al ripristino della Pianta organica degli Addetti ai “Servizi Operativi” non più impiegati nella raccolta porta a porta.

Nell’ultimo anno sono circa una decina gli operatori con contratto a tempo indeterminato non più assegnati ai servizi di raccolta.

Per questo l’Azienda pubblica deve procedere alla stabilizzazione di pari unità attualmente a tempo determinato con trasformazione in assunzione a tempo indeterminato.

Nessuna deroga alle attuali normative in materia di durata delle assunzioni a tempo determinato sono ammissibili in un contesto lavorativo dove tale esigenza non è assolutamente giustificata e giustificabile.

Troviamo paradossale che Aamps, Azienda di Servizio pubblico a partecipazione Comunale, possa lasciare a casa lavoratori che ormai da anni prestano servizio in AAMPS; ipotizzando ulteriori deroghe alla normativa nazionale in materia di assunzione a termine, quando le stesse figure professionali sarebbero necessarie a copertura dei posti vacanti a tempo indeterminato al medesimo servizio di appartenenza.

In regione di quanto sopra, come già evidenziato, abbiamo chiesto:

l’immediata stabilizzazione delle unità necessarie alla copertura dei posti a tempo indeterminato per operatori abilitati alla guida, vacanti in pianta organica, a causa dei recenti trasferimenti definitivi ad altre Aree aziendali e la chiusura della graduatoria per Operatore semplice con conseguente assunzione del personale operativo necessario anch’esso a copertura delle necessità organiche a tempo indeterminato del personale definitivamente non più in servizio con tali mansioni.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin