22 Settembre 2025

Stadio di Livorno: “luogo dove si tollera e enfatizza il disagio culturale”, la denuncia del sindacato di polizia

Livorno 22 settembre 2025

La segreteria provinciale dell’Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia interviene denunciando lo stadio di Livorno come luogo dove si tollera e si enfatizza il disagio culturale e ideologico.

Osa dopo aver inviato precedentemente una richiesta congiunta al Sindaco, al Questore ed al Prefetto di Livorno che descrive; “il grave disagio che è stato riscontrato, e che continua a perdurare, all’interno dello stadio di Livorno, in particolare nel settore Curva Nord”, invia il seguente comunicato agli organi di informazione:

Di seguito la nota del Sindacato OSA

“Stadio di Livorno, non solo degrado strutturale: un luogo dove si tollera e si enfatizza il disagio culturale e ideologico

La denuncia sulle condizioni dello Stadio Comunale di Livorno si fa ancora più grave. Oltre ai noti problemi di degrado strutturale, un nuovo allarme viene lanciato sul disagio culturale e ideologico a cui sono esposti i frequentatori, in particolare i giovani, spesso minorenni.

L’impianto, infatti, è diventato il teatro di una tolleranza inaccettabile verso manifestazioni di inciviltà che, in qualsiasi altro luogo pubblico, verrebbero sanzionate senza esitazione.

Le evidenze sono sconcertanti:

1) Offese e istigazione alla violenza:

Le mura dello stadio sono cosparse di scritte che denigrano le forze dell’ordine, con forti richiami alla violenza e all’odio. Questo non è solo un atto di vandalismo, ma una vera e propria istigazione che si svolge alla luce del sole, in un luogo frequentato da migliaia di persone e centinaia di minori.

2) Dileggio e inneggi inaccettabili:

Il degrado non si ferma agli insulti contro le forze dell’ordine. L’intera struttura ospita messaggi che deridono le tifoserie avversarie e, ancora più grave, inneggiano a gruppi terroristici come le Brigate Rosse.

È un’esposizione al peggio della nostra storia, un messaggio pericoloso e distorto che normalizza l’illegalità e il disprezzo per le istituzioni.

3) Una tolleranza inaccettabile:

Ciò che più preoccupa è la percezione che questo tipo di degrado sia non solo tollerato, ma quasi accettato come una “normalità” all’interno di un impianto sportivo.

Una simile tolleranza verso messaggi di violenza e odio non dovrebbe avere posto in una società civile, men che meno in un luogo pubblico frequentato da famiglie e minori.

La richiesta di intervento alle autorità non riguarda più solo il ripristino di una struttura, ma la necessità di un’azione decisa per eliminare ogni forma di questo disagio ideologico e culturale, garantendo che lo stadio torni a essere un luogo di sano sport e aggregazione, libero da messaggi che incitano all’odio, alla violenza e al disprezzo per le istituzioni”.

