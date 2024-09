Cronaca

13 Settembre 2024

Partite del Livorno, le modifiche alla viabilità in zona stadio “Armando Picchi”

Dalle 8.00 fino al termine di ogni partita per tutto il campionato di calcio

Livorno, 13 settembre 2024 – Stadio: inizia il campionato di serie D, le modifiche alla viabilità per le partite del Livorno

Entrano in vigore domenica 15 settembre alle 8.00, le modifiche alla viabilità e alla sosta in zona Stadio che saranno valide in occasione di tutti gli gli incontri di calcio dell’Unione Sportiva Livorno 1915 per il campionato di “serie D” della Lega Nazionale Dilettanti stagione 2024/25.

Sono modifiche tese a rendere più agevole l’adozione delle misure di ordine pubblico disposte dalla Questura di Livorno, volte a garantire la sicurezza di tifosi e residenti.

L’ordinanza prevede:

1) l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati nelle seguenti strade:

piazzale Montello,

via Unione Sportiva Livorno 1915,

in via Giorgio Rodocanacchi,

• via Francesco Baracca,

in via Giovanni Randaccio,

• via Enrico Toti, nel tratto compreso tra via Francesco Baracca e via Giovanni Randaccio,

in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra via Unione Sportiva Livorno 1915 e via Niccolò Machiavelli,

• via Salvator Allende.

I divieti suddetti riguardanti via Giorgio Rodocanacchi e piazzale Montello, limitatamente al tratto compreso tra il civico 6 e l’intersezione con via Giorgio Rodocanacchi (compresa l’isola di parcheggio posta in corrispondenza del settore curva nord) devono intendersi “eccetto veicoli dei residenti muniti di apposito contrassegno e veicoli autorizzati dagli agenti di Polizia Municipale”. Limitatamente al tratto di marciapiede di piazzale Montello antistante il muro perimetrale dell’ippodromo compreso tra il civico 25 e la cancellata, il divieto di sosta deve intendersi “eccetto veicoli a due ruote dei fotografi autorizzati, con accesso da via Randaccio”.

2) l’istituzione del divieto di transito veicolare e di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati, eccetto veicoli autorizzati con contrassegno, mezzi di soccorso e di emergenza, mezzi delle forze di Polizia, veicoli muniti di contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada in:

via Riccardo Cipriani,

in via Umberto Lusena,

via Montelungo,

in via Benvenuto Cellini,

via Beato Angelico,

invia Masaccio,

via Enrico Toti, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Francesco Baracca,

in via dei Pensieri, nel tratto compreso tra viale Nazario Sauro e via Montelungo.

3) l’istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei tifosi ospiti, di clienti di strutture ricettive, in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Niccolò Machiavelli e viale Italia e nell’area di parcheggio posta all’intersezione tra via Bat-Yam e via dei Pensieri;

4) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, eccetto i veicoli dei tifosi ospiti in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Niccolò Machiavelli e viale Italia e nell’area di parcheggio posta all’intersezione tra via Bat-Yam e via dei Pensieri;

5) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Montello per n. 4 (quattro) spazi di sosta situati in corrispondenza dell’ingresso di curva nord lato mare, in fronte al civico 6;

6) l’istituzione del divieto di transito in via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Montelungo e piazzale Montello (corsia antistante la curva nord) e in via Niccolò Machiavelli nel tratto compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri; Documento con Contrassegno Elettronico – Pag 2/6 – 13/09/2024 12:40:26 – Determinazione N.7693/2024 – Data 13/09/2024

7) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in entrambi i lati di via dei Pensieri nel tratto compreso tra via Montelungo e via Unione Sportiva Livorno 1915 (corsia antistante la curva nord) e di via Niccolò Machiavelli nel tratto compreso tra via Vincenzo Gioberti e via dei Pensieri;

8) l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata in piazzale Giuseppe Valaperti, (stalli di sosta lato Stadio). Nell’area appositamente transennata lato nord del medesimo piazzale (da centro area di parcheggio a corsia di scorrimento riservata ai mezzi di soccorso e di emergenza), la sosta è consentita ai veicoli muniti di apposito contrassegno fornito dalle società calcistiche di cui in premessa e ai veicoli al servizio delle persone disabili muniti del contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, lasciando così libera la parte sud riservata all’accesso degli spettatori e al prefiltraggio;

9) i divieti indicati da paragrafo 3) a paragrafo 8) compresi, sono da intendersi “eccetto veicoli di soccorso/emergenza, delle Forze di polizia, dei residenti diretti a rimesse interne e dei disabili muniti dell’apposito contrassegno di cui all’art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada”; 10) le linee di Trasporto Pubblico Locale che abitualmente percorrono via dei Pensieri osserveranno itinerari alternativi già autorizzati per altre linee della medesima tipologia