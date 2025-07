Home

Stadio Picchi, restyling da 5 milioni per il ritorno tra i professionisti

28 Luglio 2025

Livorno, 28 luglio 2025

Riqualificazione dello stadio Picchi: via al restyling per il ritorno del Livorno tra i professionisti

Lo stadio Armando Picchi si prepara a una nuova stagione di calcio professionistico con importanti interventi di riqualificazione annunciati dal sindaco di Livorno, Luca Salvetti. Con l’U.S. Livorno pronto a tornare tra i professionisti, la città accoglie con entusiasmo un percorso di ammodernamento dell’impianto sportivo dell’Ardenza.

«Il glorioso Armando Picchi si rifà il look per il ritorno tra i professionisti dell’U.S. Livorno», ha dichiarato il sindaco, sottolineando l’impegno dell’amministrazione in una serie di interventi mirati. In particolare, sono in corso lavori sulla tribuna e sulla gradinata, che saranno oggetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione, mentre il terreno di gioco si presenta già in condizioni ottimali, curato e mantenuto al meglio.

Gli interventi proseguiranno nel 2026 con il rifacimento della curva nord, secondo un programma che punta a rendere lo stadio sempre più funzionale e accogliente per tifosi e atleti. Un’operazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti in modo graduale, con un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro.

Salvetti ha anche ricordato come, in parallelo al progetto pubblico, resti sul tavolo la possibilità di una nuova struttura da realizzare con capitale privato: «Questo, come amministrazione, dobbiamo e possiamo fare. Gli investimenti sono graduali e concreti, in attesa che l’interesse e le progettualità per uno stadio nuovo, con investimento giocoforza privato, si concretizzino».

Intanto, la città si gode il ritorno del Livorno nel calcio che conta, con la prospettiva di uno stadio sempre più moderno e all’altezza delle ambizioni amaranto.

