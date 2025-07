Home

16 Luglio 2025

Livorno 16 luglio 2025 Staff tecnico Pielle novità e riconferme

La PIELLE LIVORNO annuncia la conferma di Matteo Brambilla e Nicola Marovelli rispettivamente come primo e secondo assistente di coach Andrea Turchetto.

Per Matteo sarà il secondo anno con la divisa piellina addosso, mentre per Nicola il terzo in prima squadra dopo un lungo trascorso anche nelle nostre giovanili per uno che ha il sangue biancoblù nelle proprie vene.

Per la società biancoblu sono “Una coppia di assistenti che garantisce professionalità e competenza e con coach Turchetto va a formare un trio affiatato”.

Nel riassetto del suo staff tecnico la Pielle saluta i preparatori atletici Alessandro Bertuccelli e Marco Paoli, i cui accordi sono terminati il 30 giugno scorso e che non faranno parte dello staff biancoblù per la stagione 2025/26.

“Ad Alessandro e Marco, professionisti riconosciuti e apprezzati, va un grande ringraziamento per l’impegno e la dedizione profusi in questi anni con la divisa piellina addosso che ci hanno permesso di condividere assieme a loro momenti eccezionali. Ad entrambi un sincero in bocca al lupo per il proprio futuro”.