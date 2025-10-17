Home

17 Ottobre 2025

Stage “Skate4all rotelliamo tutti insieme” per le atlete della Polisportiva La Rosa

Livorno 17 ottobre 2025 Stage "Skate4all rotelliamo tutti insieme" per le atlete della Polisportiva La Rosa

Si è svolto a Lucca, presso l’ impianto coperto della società ospitante dello Skating club Lucca, L’ Ostello Skating ,il primo Stage dedicato alle categorie di livello formativo.

A partecipare poco meno di 90 atleti seguiti da 7 Tecnici qualificati e Maestri Inclusivi arrivati da Firenze, Siena, Massa Carrara, Livorno e Lucca, che si sono adoperati in diversi step a seguire tutti gli atleti nelle discipline di salti, trottole, pattinata, solo dance , postura , preparazione atletica e coreografia.

Un programma ricco di impegni per tutti questi mini atleti a partire dall’ età di 5 a fino ai 18 anni rimasti soddisfatti perché si sono sentiti protagonisti di una giornata di allenamento costruttivo ma anche motivato dal gioco, dallo star bene insieme con amici nuovi ma anche dalla disciplina.

Questa giornata ha arricchito sicuramente il loro bagaglio tecnico e relazionale dove hanno imparato che il carico di lavoro se fatto in maniera varia non stanca ma incide fortemente sulla tenacia di voler provare e riprovare fino a riuscire a portare a casa un risultato.

Questa è stata la palestra della preparazione ma anche del divertimento e dell’ emozione per aver creato una coreografia che ha coinvolto e stupito tutti i genitori che a bordo pista al termine dello stage hanno ricevuto un messaggio chiaro a tutti da parte dei pattinatori e pattinatrici, che con i loro sorrisi hanno riempito la pista, “oggi ci siamo divertiti e siamo soddisfatti”

Tra questi atleti è doveroso ricordare che hanno partecipato anche due atlete con disabilità, Balleri Arianna della polisportiva La Rosa Livorno e Anita Stella Corradori della società Axel di Monteroni d’ Arbia, Siena.

Per la Polisportiva La Rosa Livorno hanno preso parte i seguenti atleti:

Vinciguerra Viola, Mancosu Olivia, Mazzola Matilda, Bertini Mattia, Petri Agata, Talamanca Aurora, Di Perna Cecilia, Trigilia Sofia, Cecere Caterina, Dei Dorian, Di Girolamo Nicole, Mehmeti Kiara, Coraggio Giulia, Cuko Amina, Giuffrida Sofia, Corda Vanessa Balleri Arianna, Fortuna Elettra Lucia, Rossi Sarah, Abu Hashish Gioia, Servili Yuna Alexandra.

Un ringraziamento doveroso alla dirigenza della Società Skating Club di Lucca che con ineccepibile ospitalità ci ha fatto sentire tutti a casa, un grazie ai tecnici Eleonora Gorelli di Monteroni d’ Arbia Siena, Laura Cimarelli del Mugello Firenze, Mannini Alda e Susan Bottici da Massa Carrara, Meglio Patrizia da Lucca, e Perfetti Giuliana e Tinghi Letizia da Livorno che con professionalità hanno gestito un intera giornata di intenso lavoro. Un team tecnico che ha condiviso i successi di tutti questi atleti .