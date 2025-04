Home

Stagflazione e dazi Usa, possibili riduzioni consumi degli italiani con pesanti ripercussioni sul turismo. L’allarme di Confcommercio per il territorio livornese

9 Aprile 2025

Livorno 9 aprile 2025

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti ed Europa non si fermano alle esportazioni: secondo un’analisi di Confesercenti e CER, l’effetto combinato dei dazi e della stagflazione economica potrebbe ridurre drasticamente i consumi delle famiglie italiane entro il 2026, con pesanti ripercussioni anche per il turismo.

La provincia di Livorno, con le sue coste mozzafiato, dichiara Fabio Tinti presidente Confesercenti provinciale di Livorno, i borghi pittoreschi e l’inestimabile valore delle sue isole, si trova potenzialmente esposta a questa crisi.

Inoltre, continua Tinti, il turismo crocieristico rappresenta una risorsa strategica per i porti della nostra provincia che accolgono ogni anno migliaia di visitatori da tutto il mondo, inclusi gli Stati Uniti e le recenti tensioni commerciali tra USA e UE, unite all’introduzione di nuovi dazi, potrebbero mettere a rischio questo settore cruciale.

Gli americani, che costituiscono una parte significativa del flusso turistico crocieristico, potrebbero ridurre la loro presenza sul nostro territorio a causa dell’aumento dei costi e dell’incertezza economica derivante dai dazi. Una contrazione del turismo americano significherebbe un impatto diretto sull’economia locale, coinvolgendo alberghi, ristoranti, negozi di artigianato e tutti gli altri servizi legati all’accoglienza.

“La provincia di Livorno – conclude – è un esempio di come il turismo possa essere un motore centrale per l’economia locale. Dobbiamo fare tutto il possibile per sostenere questo settore cruciale, non solo proteggendo l’export ma anche rafforzando il potere d’acquisto delle famiglie e promuovendo una strategia di rilancio per il mercato interno. È urgente introdurre una web tax che permetta di riequilibrare la concorrenza con le grandi piattaforme online, contrastando la delocalizzazione di miliardi di profitti all’estero. Questa misura sarebbe una tutela non solo per le attività territoriali di Livorno, ma per tutto il tessuto economico italiano.”

L’obiettivo è chiaro: proteggere l’identità turistica e culturale della nostra provincia, garantendo al contempo il benessere delle comunità che ne fanno parte.