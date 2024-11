Home

Provincia

Stagione teatrale a Solvay, iniziata la campagna abbonamenti

Provincia

20 Novembre 2024

Stagione teatrale a Solvay, iniziata la campagna abbonamenti

Rosignano Solvay 20 novembre 2024 Stagione teatrale a Solvay, iniziata la campagna abbonamenti

Manca meno di un mese all’inizio della stagione 2024 / 2025 del Teatro Solvay di Rosignano. Ad inaugurare sarà l’11 dicembre Paolo Rossi con la sua “Operaccia satirica. La guerra dei sogni”. Nel frattempo si è svolta la campagna di rinnovo abbonamenti (vecchi abbonati) che ha preceduto quella per i nuovi abbonati. E’ cominciata lunedì 18 novembre, la campagna nuovi abbonamenti si concluderà il giorno 27.

Per acquistare il pass bisogna rivolgersi alla Fondazione Armunia presso il Castello Pasquini di Castiglioncello il lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e il martedì e giovedì dalle ore 10 alle ore 13. Oppure al Teatro Solvay il venerdì dalle ore 15.30 alle 17.30. Gli spettacoli in cartellone al Teatro Solvay sono nove e questi a seguire sono i prezzi degli abbonamenti: 120 euro primi posti, ridotto 105 euro; 98 euro i secondi posti, ridotto 84 euro. Le riduzioni sono per over 65 e under 30.

I biglietti saranno in prevendita dal 4 dicembre 2024 sul circuito TicketOne con aggiunta della commissione se prevista. Il giorno dello spettacolo saranno acquistabili presso il Teatro Solvay dalle ore 18. Nel caso del Teatro Ordigno di Vada – dove sono previsti tre titoli inseriti nel cartellone generale della stagione teatrale – il biglietto si può acquistare presso lo stesso Ordigno dalle ore 19 del giorno dello spettacolo.

A seguire riproponiamo i titoli in cartellone, ovvero i 9 al Teatro Solvay e i tre previsti all’Ordigno di Vada.

martedì 17 dicembre

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

di William Shakespeare

coreografie di Davide Bombana

musiche Felix Mendelssohn

light designer Carlo Cerri

costumi Ermanno Scervino

sound editing Silvio Brambilla

direzione tecnica Giacomo Ungari

danzatori Giuliana Bonaffini, Emiliano Candiago, Matheus De Oliveira Alves, Ginevra Gioli, Gaia Mondini, Giulia Orlando, Riccardo Papa, Lorenzo Terzo, Frederic Zoungla, Rebeca Zucchegni

direzione artistica Rosanna Brocanello

project manager e distribuzione Laura Montagna

consulenza artistica Laura Pulin

produzione COB Compagnia Opus Ballet

collaborazione produttiva Comune di Verona – Estate Teatrale Veronese ETV e Centro Servizi Culturali Santa Chiara

durata: 1h 10’

Stagione teatrale a Solvay, iniziata la campagna abbonamenti