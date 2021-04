Home

Stagno, 2000mt e CanoaGiovani. 8 Titoli Regionali per il Canoa Club Livorno

17 Aprile 2021

Campionato Toscano 2000mt e CanoaGiovani. 8 Titoli Regionali per il Canoa Club Livorno

Stagno (Collesalvetti)

Si è svolto nelle acque dello Scolmatore dell’Arno, di fronte alla sede a Stagno del il Canoa Club Livorno, il Campionato Regionale 2000mt.

Nonostante un meteo non favorevole alla vigilia della gara, ed un ritardo iniziale, tutto si è svolto regolarmente.

Presenti le sei Società Toscane con i propri Atleti per un totale di circa 90 elementi nelle varie categorie, che hanno dato il massimo mettendo in mostra determinazione, preparazione e spirito agonistico.

La manifestazione inizia con le prove del Canoa Giovani sulla distanza dei 200mt dove gli Atleti Verdi bianco Neri di casa conquistano ben 9 Oro con Ambrosini Cristian (K1 Cadetti B 1^ Serie), Moneta Matteo (K1 Cadetti B 2^ Serie), Moneta/Rofi/Reccanello/DallaValle 8 Staffetta 4×200 Cadetti B), Bacci/DelGratta (K2 Cadettae A), Guerrieri (K1 Cadette B), Dalla Valle Diana (K1 420 Allieve A), Mancini Diego (K1 420 Allievi A), Bacci (K1 Cadette A), Guerrieri/DiLuozzo (K2 Cadette B), xx Argento con DiLuozzo Soemy (K1 Cadette B), Menicagli Gabriele (K1 420 Allievi B), DallaValle Alessandro (K1 Cadetti B), DelGratta Marta (K1 Cadette A) e Bronzo con Conti Matilde (K1 Cadette B), Malloggi Bianca (K1 Cadette A) alla sua prima gara in assoluto.

A seguire vi sono le prove dei 2000mt del Campionato Toscano, che vedono la Società Stagnina fare la voce grossa conquistando ben 8 titoli Regionali rispettivamente con; Del Gratta Sara (K1 Ragazze), Arzelà Fabio (K1 Ragazzi), Ambrosini Benedetta (K1 Junior), Antenori Federico/Spurio Flavio (K2 Senior M), Mancini Gianluca (K1 Master C M), Mazzara Simone (K1 Junior M), Del Gratta Sara/Ambrosini Benedetta (K2 Junior F) e Arzelà Fabio/Mazzara Simone ( K2 Junior M). Per Spurio Flavio (K1 Senior) ottimo terzo posto su una distanza a lui certo non congeniale.

La Competizione si concludeva con le prove del Canoa Giovani sui 2000mt con successo per Ambrosini Cristian (K1 Cadetti B), Guerrieri Bianca (K1 Cadette B), Bacci Vittoria (K1 Cadette A), DallaValle/Reccanell0 (K2 Cadetti B), DiLuozzo/Conti (K2 Cadette B).

Molti complimenti sono giunti alla società Stagnina si per le prove disputate che per l’organizzazione dall’Assessore allo Sport del Comune di Collesalvetti presente alla gara e dalle massime autorità regionali della F.i.c.k..

Grande soddisfazione da parte del Canoa Club Livorno per i risultati sportivi che vengono sempre più confermati, ma anche per la crescita organizzativa e dirigenziale che sempre più le viene riconosciuta dagli addetti ai lavori.

