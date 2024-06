Home

19 Giugno 2024

Stagno (Collesalvetti, Livorno), 19 giugno 2024 – Stagno: 65enne aggredita in casa per una fede, rimane ferita e i due malviventi fuggono

Brutta storia a Stagno, una storia di violenza e di follia nei confronti di una donna donna di 65anni con problemi di salute.

La signora intorno alle ore 15:30 di una domenica pomeriggio, apre la porta della taverna che da sul giardino della sua abitazione per andare a prendere un po’ di refrigerio. E’ qui che all’improvviso le si pongono davanti due figure dalla carnagione olivastra che la spingono su una poltrona e provano a toglierle la fede dal dito.

La testimonianza della donna:

La fede in questione era quella del marito e “mai e poi mai l’avrebbe ceduta (ci racconta al telefono la signora aggredita che prosegue nell’agghiacciante racconto); mentre ero seduta uno provava ad immobilizzarmi; mi tenevano il braccio sinistro con forza e mi tiravano il dito per togliermi la fede. Urlavo e scalciavo. Ho resistito nonostante il dolore al dito e mentre cercavo di chiedere aiuto ho anche avuto paura del peggio. Si perchè da una parte avevo paura per me, lottavo per salvarmi, per tenere con me quanto di più caro e chiedevo aiuto nella speranza che qualche vicino mi sentisse ma; dal momento che in casa c’era anche mia madre avevo paura di vederla apparire all’improvviso e che potessero fare del male anche a lei. Per fortuna però essendo in una stanza lontana non ha sentito.

La lotta, le grida e i due malviventi che imperterriti provavano ad ottenere ciò che volevano sarà durata 5 minuti. A forza di stringermi il braccio hanno tirato così tanto che la mia pelle ha iniziato a sanguinare vistosamente. E’ il sangue che mi ha salvata, infatti appena si sono accorti della mia vistosa ferita, si sono spaventati e si sono dati alla fuga”.

Sul posto chiamata dalla 65enne è intervenuta la polizia che ha raccolto la testimonianza, ispezionato la zona alla ricerca di telecamere di sorveglianza e visionato alcune immagini.

