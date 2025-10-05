Stagno, a fuoco le strutture della pista ciclabile, strade invase dal fumo (Video)
Stagno (Collesalvetti, Livorno) 5 ottobre 2025 Stagno, a fuoco le strutture della pista ciclabile, strade invase dal fumo
Nel tardo pomeriggio di oggi sono andate a fuoco le strutture della pista ciclabile. Al momento non si conoscono ancora le cause
Di seguito il video pubblicato su Facebook al seguente video pubblicato dalla Pro Loco commentate così: “Non ci sono parole lascio ai cittadini onesti le valutazioni. Incendiate le strutture della pista e andato in fumo 20 anni di sacrifici della Pro Loco”
Le strade invase dal fumo a Stagno